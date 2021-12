Plätzchen vor dem Piks: Bei einer Impfaktion in Neuhausen verteilen Mitarbeiter der Oase Gebäck an die Wartenden in der rund 250 Meter langen Schlange vor dem Jugendtreff.

Von Lea Kramer

Die ersten Schneeflocken fallen, und die Warteschlangen an den Münchner Impfstationen reißen nicht ab. Nichts erinnert an den Sommer, als in der Stadt eine gewisse Zurückhaltung beim Impfen zu spüren war. Impfmüdigkeit - mit diesem Begriff beschrieb Ende August das Gesundheitsreferat den nur schleppenden Fortschritt in einer Vorlage an den Stadtrat. Der beschloss daraufhin, die Kapazitäten im Impfzentrum in Riem deutlich herunterzufahren.

Eine Fehleinschätzung? Gerade ist das Referat dabei, alles rückgängig zu machen und die Kapazitäten wieder zu erhöhen. Doch die damalige Entscheidung hatte auch noch andere Gründe: Ende August war nicht gesichert, wie das Impfzentrum weiter finanziert wird. Die Staatsregierung hatte ihre Impfstrategie geändert. Betriebsärztinnen und Hausärzte sollten die Münchnerinnen und Münchner fortan vornehmlich impfen. Alles wurde heruntergefahren. Obwohl das Impfen schon bald nur noch schleppend voranging, zumindest in München, nahm man im Gesundheitsreferat an, dass die Inzidenzen in Herbst und Winter den Wert von 225 nicht weit übersteigen werden. An diesem Donnerstag war die Inzidenz annähernd doppelt so hoch.

Waren 450 mobile Impfaktionen im Sommer zu wenig?

Bereits Ende Juli hatte sich in den Münchner Kliniken die vierte Infektionswelle bemerkbar gemacht. Deshalb sollte es in der ganzen Stadt verstärkt niedrigschwellige und dezentrale Impfangebote geben. Unkompliziert und ohne Termin, für Menschen, die sich bislang noch nicht an die Spritze gewagt hatten. 64,3 Prozent sind in München doppelt geimpft.

Impfmüdigkeit, das klingt, als müsste man jene, die sich noch kein Vakzin abgeholt haben, nur kurz aufwecken. Ihnen ein Zelt oder den Impfbus vor die Tür stellen - quasi als Wachmacher - damit sie erkennen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Dass es kein ganz so leichtes Unterfangen ist, haben die Krisenmanager schmerzlich erkennen müssen. Die Intensivstationen sind voll belegt, viele Ungeimpfte müssen dort behandelt werden. Ist man ihnen zu wenig mit Impfmöglichkeiten im Stadtteil entgegen gekommen?

Der Ruf nach Stadtteil-Impfaktionen kam zuerst aus den Vierteln, in denen nachweislich viele Menschen wohnen, die im Leben vielen sozialen Herausforderungen gegenüberstehen. Sei es, weil sie keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit haben, nicht gut ausgebildet, krank oder auf andere Weise benachteiligt sind. Der Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenbergl beantragte schon im Mai mobile Impfteams beim Gesundheitsreferat. Auch in Laim, Berg am Laim oder Milbertshofen-Am Hart gab es ähnliche Forderungen. Alle getrieben von der Sorge, dass Stadtteile, in denen Mieten zwar noch niedrig sind, die Arbeitslosenquoten aber hoch und die Ärzte wenig, vom Rest der Stadt abgehängt werden könnten.

Was die Gesundheitsversorgung angeht, sind einige Quartiere ohnehin ins Hintertreffen geraten. Nach einer Auswertung des Instituts für Gesundheitsökonomie muss in Feldmoching-Hasenbergl ein Arzt statistisch 1533 Patienten und Patientinnen betreuen. In Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln sind es 486. Die Arztdichte gebe zwar einen Hinweis, sei aber nicht die einzige Größe, die man betrachten könne, sagt Günter Neubauer, der unlängst ein Gutachten zu "Kommunalen Medizinischen Versorgungszentren" für die Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie die Partei Die Linke erstellt hat. Darin hat er auch anhand von Postleitzahlen untersucht, wie oft Diabetes-Erkrankungen in den einzelnen Stadtvierteln vorkommen und das Ergebnis mit den Covid-Infektionen verglichen. "Man sieht, dass zwischen beiden doch ein recht naher Zusammenhang besteht", sagt er.

Experten sind sich einig, dass der soziale Status ein wesentlicher Risikofaktor ist, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Vieles deutet darauf hin, dass es mit Covid-19-Infektionen ähnlich sein könnte. An entsprechenden Kennzahlen der Krankenkassen hätte sich die Stadt schon im Sommer orientieren können und in die betroffenen Quartiere gezielt mobile Impfteams schicken können, sagt Neubauer. Man habe gesamtgesellschaftlich unterschätzt, dass die vierte Welle so schnell komme. Es sei weiterhin wichtig, den Menschen dort entgegenzukommen. "Man muss Leute einsetzen, die mit solchen Situationen umgehen können, und mal an der Haustür klingeln, statt zu warten, bis jemand zur Impfstation kommt", sagt er.

Zuerst die Alten, dann die Anderen

Die Antworten aus dem Gesundheitsreferat an die Bezirksausschüsse lassen erkennen, dass die Stadt weder unwissend noch untätig war. Zunächst sollten aber Ältere geschützt werden - streng nach Impf-Priorisierung. Erst ab Juli wurden die mobilen Impfteams stadtweit ausgesandt. Bis Mitte Oktober habe das Gesundheitsreferat 450 Aktionen veranlasst, bei denen innerhalb von fünf Monaten 48 015 Impfungen vorgenommen werden konnten, heißt es in einer Antwort auf eine Stadtratsanfrage. Über die Informationspolitik sagt ein Sprecher des Referats: "Es gab entsprechende Pressemitteilungen, außerdem Flyer, die in den ausgewählten Stadtbezirken eingeworfen wurden, sowie im Internet mehrsprachige Informationen."

In Feldmoching-Hasenbergl gab es demnach insgesamt sechs Impfaktionen - mit unterschiedlicher Resonanz. So kamen 120 Menschen in eine städtische Beratungsstelle, im Mira-Einkaufszentrum hingegen konnte 580 Impfwilligen eine Spritze verabreicht werden. Ist der Münchner Norden also doch ausreichend berücksichtigt worden? In dieser Frage liegt das größte Problem: Die Stadt weiß überhaupt nicht, wo noch Impfbedarf ist. In welchen Straßen Geimpfte und Nichtgeimpfte leben, wird nicht ausgewertet - obwohl bei der Impfung die Adresse angeben werden muss. Studien legen nahe, dass die Pandemie vor allem arme Menschen besonders hart trifft. "Im Dezember und Januar lag die Covid-19-Sterblichkeit in sozial stark benachteiligten Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung", heißt es in einem Papier des Robert-Koch-Instituts.

Anti-Corona-Guides sollen helfen

Obwohl jeden ein schwerer Covid-19-Verlauf treffen kann, liegen auch in den Münchner Kliniken viele Menschen aus schwierigen sozialen und ökonomischen Verhältnissen. "Gerade mit ihnen, die auf engem Raum leben und selten ins Home-Office können, müssen wir stärker in Kommunikation treten und dabei für Impfungen werben", sagt Linken-Stadtrat Stefan Jagel. Mit den mobilen Impfteams habe die Stadt schon viel erreicht, allerdings müssten Sprachbarrieren berücksichtigt und der Zugang zu Informationen verbessert werden, findet er. Er verweist auf Bremen, wo Impfteams proaktiv und aufsuchend gearbeitet hätten. Der Zwei-Städte-Staat hat die höchste Impfquote in ganz Deutschland, mehr als 80 Prozent der Bremer sind doppelt geimpft. Dort hat man besonders früh unkonventionell in Brennpunktvierteln geimpft.

Die Fraktion Die Linke/Die Partei hat deshalb vorgeschlagen, sogenannte "Anti-Corona-Guides" einzuführen. Menschen, die den Bewohnern in den benachteiligten Münchner Vierteln helfen, in ihrer Muttersprache an Informationen zum Impfen zu kommen. Beschlossen werden kann dieser Antrag wegen eines Corona-Ausbruchs im Stadtrat erst mal nicht.