Von Stephan Handel

Der Impfstoff Nuvaxovid des US-amerikanischen Herstellers Novavax ist seit diesem Mittwoch auch in München verfügbar: Wie das Gesundheitsreferat der Stadt mitteilt, hat das Impfportal des Freistaats Termine für das Impfzentrum in Riem sowie für die Außenstellen Marienplatz, Pasing Arcaden und Theresienwiese freigeschaltet. Auf dem Portal gibt es eine neue Kategorie "Novavax".

Allerdings ist der Impfstoff momentan nur für Personen verfügbar, die unter die "einrichtungsbezogene Impfpflicht" fallen: Vom 16. März an müssen Beschäftigte in der Pflege- und Gesundheitsbranche nachweisen, dass sie geimpft sind, ansonsten droht ihnen ein Betretungs- und somit ein Berufsverbot. Bei der Vereinbarung eines Impftermins mit Nuvaxovid müssen sie deshalb ihre Zugehörigkeit zu dieser Berufsgruppe nachweisen.

Die momentan stagnierende Impf-Kampagne soll durch Nuvaxovid neuen Schwung erhalten, denn das Medikament basiert nicht - wie die meisten der bislang verfügbaren - auf der mRNA-Technik, der manche Menschen skeptisch gegenüberstehen. Nuvaxovid ist ein sogenannter Protein-Impfstoff. Bei ihm wird ein Coronavirus-ähnliches Protein in den Körper eingeschleust, auf das das Immunsystem mit der Bildung von Abwehrstoffen reagiert. In den Zulassungsstudien zeigte das Medikament eine prozentuale Verringerung des Risikos, an Covid-19 zu erkranken, von 90 Prozent. Auch hier sind zwei Impfungen nötig, die im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek ließ mitteilen: "Der Novavax-Impfstoff kann für manche, die sich bisher noch skeptisch zu den bewährten mRNA-Impfstoffen zeigen, eine attraktive Alternative sein, um sich den wichtigen Schutz zu holen. Es wäre für mich eine große Freude, wenn dies der Impfbereitschaft in der Bevölkerung einen Schub versetzt."

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist derweil deutlich gefallen: Sie betrug am Mittwoch 1104,9, während sie die Tage zuvor bei mehr als 1200 lag.

Ein neues Angebot wird in dieser und der kommenden Woche im Münchner Osten getestet: Sogenannte Impf-Guides sollen die Bürger über eine geplante Impfaktion in der Grundschule Berg am Laim am 10., 11. und 12. März informieren.