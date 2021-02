Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag einen Wert von 34,4. Bleibt die Marke dauerhaft unter 35, haben Bund und Länder Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist unter die Marke von 35 gefallen und ist damit den vierten Tag in Folge unter 40. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag sie am Dienstagmorgen bei 34,4. Die Inzidenz entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner. Für die Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen in der Stadt hat die Inzidenzzahl noch keine unmittelbare Auswirkung. Doch Bundes- und Staatsregierung hatten deutlich gemacht, dass weitere Lockerungsschritte über das vorsichtige Öffnen von Schulen hinaus erfolgen sollen, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 erreicht ist.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat bereits auf Lockerungen gedrängt, sollte die Zahl der Neuinfektionen weiterhin sinken. "Gerade im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Kulturbereich wurden letztes Jahr umfassende Hygienekonzepte erfolgreich umgesetzt", sagte er. "Sollte sich der Trend weiter fortsetzen und die Zahl der Neuinfektionen stabil niedrig bleiben, muss man über weitere Lockerungen sprechen".

Seit dem vergangenen Herbst waren die Zahlen nicht mehr so niedrig wie aktuell. Damals stiegen die Zahlen danach allerdings rapide an, am 12. Oktober riss die Stadt erstmals die 50er-Marke, am 20. Dezember erreichte sie mit 300,7 den vorläufigen Höchstwert. An oder mit dem Virus sind in München bereits 1036 Menschen gestorben.