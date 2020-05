Charles Schumann im Gespräch

"Wir müssen bescheidener werden"

Der legendäre Münchner Barkeeper Charles Schumann hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, seit Kurzem steht er wieder in seinem Lokal. Was er durch die Krise gelernt hat, welche Drinks man am besten "to go" mixen kann und was ihn an Markus Söder stört. Interview von Philipp Crone