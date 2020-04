Am Gärtnerplatz ist es am Freitagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen: Anwohner hatten bis zu 200 Personen gemeldet, die sich auf dem Platz aufhalten sollten - trotz der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen. Als eine erste Streife am Gärtnerplatz eintraf, habe sich ein Großteil der anwesenden Personen entfernt, hieß es am Samstag in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der vielen anwesenden Menschen riefen die Beamten dennoch Verstärkung. Die Polizisten belehrten die angetroffenen Personen und wiesen sie auf die aktuell geltenden Regelungen hin. Zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz kam es nicht. "Alle waren sehr einsichtig", sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag führte die Polizei insgesamt mehr als 5 500 Kontrollen im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen durch. Dabei wurden 108 Verstöße festgestellt, die zur Anzeige gebracht wurden.