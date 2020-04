Ja, auch im Westend gibt es einen Strand. Abgefüllt in Gläser, steht er im Schaufenster einer Fahrschule an der Tulbeckstraße - Sand aus Goa, aus Hurghada, aus dem Baltikum und vom Gardasee (bei Letzterem handelt es sich um Kies). Ein kurzes Stehenbleiben hilft dem Spaziergänger beim Urlaub daheim, beim Träumen von fernen Reisezielen. Nur eine Straßenkreuzung weiter, vor einem Ristorante diesen Namens, denkt man ans schöne Taormina mit seinem beeindruckendem Blick auf den Ätna - nicht einmal 17 Stunden mit dem Auto wären es, verrät der Routenplaner. Die Querung der Straße von Messina schon mitberücksichtigt.

Das "Taormina" liegt an der Parkstraße, die sich vor allem dadurch auszeichnet, optisch nichts mit der Park Avenue in New York gemein zu haben - jener riesigen Magistrale, die vom Union Square durch weite Teile Manhattans und vorbei an der Grand Central Station führt. Ach, New York. New York im Westend. Wer genau hinschaut, findet weite Teile der Welt in diesem kleinen Stadtquartier. Die Park Avenue endet an der Schwanthalerstraße, und an dieser Ecke befindet sich ein Café, das wie eines der hübschesten Pariser Viertel heißt: Marais. Dort verbirgt sich die Place des Vosges, zur Bastille ist es nur ein Katzensprung.

"Alle Richtungen" steht auf dem Autobahn-Wegweiser am Heimeranplatz, und das ist nur allzu wahr. Jeder weiß, dass Garmisch oder Salzburg nur Etappen darstellen. Dass irgendwo hinter Garmisch die Ausfahrt Firenze-Scandicci wartet, und kurz danach die Superstrada Richtung Siena. Leider sind Italien, der Florentiner Autobahnring und auch New York in diesen Zeiten komplett tabu. Da bleibt dem Westend-Spaziergänger nur der Zeitungsvertrieb Laim in der Kazmairstraße. Laim ist zwar nicht weit weg. Aber immerhin woanders. Und erreichbar.

