Weil nichts dagegen spricht, weil das Leben ja weitergehen muss und außerdem die Sonne scheint, gibt es jetzt erst mal ein Eis. Also stellt man sich in die Schlange vor dem Eiscafé Eismeer und schaut in den Himmel, der über dem Glockenbachviertel von ganz besonderem Blau ist, Sechzger-Löwen-Blau. Er ist perfekt.

Das Eismeer ist dafür bekannt, wichtige Fragen der Gegenwart ernst zu nehmen. Es war Münchens erste klimaneutrale Eisdiele, so steht es an der Tür. Entsprechend seriös werden in diesen Tagen strikte Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus getroffen. Auf dem Boden vor der Eisdiele kleben Markierungen im Abstand von eineinhalb Metern, Kunden sollen nur einzeln hinein, und am besten reinigen sie sich vorher am Desinfektionsmittelspender am Eingang die Hände. Vor dem Eismeer riecht es deshalb ein bisschen nach Krankenhaus.

Die Warteschlange ist nicht kurz, und so hat man Zeit, darüber nachzudenken, wie sehr sich der Weg zum Eis durch Corona verändert hat. Eisessen war ja noch nie eine unkomplizierte Angelegenheit. Ohne grundlegende Entscheidungen geht es nicht: Waffel oder Becher? Vier oder fünf Kugeln? Ist heute der richtige Tag für Spargel-Ingwer-Eis? Man kann viel falsch machen.

Doch wenigstens gab es früher mehr Spielraum, mehr Zeit. So war gängige Praxis, den eigenen Kopf an dem des Vordermanns vorbeizuschieben, um das Angebot zu sondieren und einen Plan zu fassen. Mit sozialer Distanz geht das nicht. Die Eissorten werden erst im letzten Moment sichtbar. Dann steht man plötzlich mit sauberen Händen, aber auch sonst völlig blank vor der Vitrine mit den Bottichen voller Espresso Krokant, veganer Vanille, steirischer Vanille, Biovanille Classic, Zitrone-Basilikum und salty peanut butter. Der Eismann schaut einen an, fragend. Man schaut ins Eis und sagt nichts. Man denkt an die lange Warteschlange. Ein Blick über die Schulter: Die nächsten stehen schon am Desinfektionsmittelspender. Die Wahl fällt hastig auf zwei Kugeln mit Bio und irgendwas. Nichts wie weg. Nach Hause, Hände waschen.