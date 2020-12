Zum Auftakt der Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken an Menschen aus Corona-Risikogruppen, war der Andrang in vielen deutschen Apotheken groß.

Von Ekaterina Kel

Gibt es etwas umsonst, stehen die Menschen auch gern mal eine halbe Stunde an. Selbst, wenn sie das Gratis-Geschenk eigentlich gar nicht brauchen. Die Erkenntnis hatte Stefanie Legat, Inhaberin der Fleming-Apotheke in Haidhausen, in den vergangenen zwei Wochen mehrmals am Tag. Seit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang Dezember verkündet hatte, dass bald jeder Mensch über 60 Jahren oder mit bestimmten Vorerkrankungen in Deutschland in einer Apotheke drei FFP2-Masken kostenlos erhalten würde, herrschte in vielen Apotheken Aufregung. So auch in der Fleming-Apotheke.

Sie habe sich überrumpelt gefühlt, erzählt die Inhaberin. Die Information sei sehr kurzfristig gekommen. Am 15. Dezember sollte die Ausgabe der Gratis-FFP2-Masken beginnen. Jedoch stand noch ein paar Tage davor nicht fest, wie die Apotheker sich das Geld für die Masken wieder erstatten lassen können. Bestellt habe sie deshalb keine allzu große Menge, sondern sehr vorsichtig, erzählt Legat. Schließlich habe sie nicht gewusst, wie viel davon erstattet wird - oder wann. "Wir mussten in Vorkasse gehen." Auf dem Geld sitzen geblieben ist die Apothekerin am Ende zwar nicht. Eine Pauschale über den Apotheken-Notdienstfonds sei "schnell und unkompliziert" gekommen, und sogar noch im Dezember, erzählt sie. Trotzdem kritisiert Legat Spahns Vorstoß als "Schnellschuss und Fehlschuss".

Gleich in den ersten Tagen der Ausgabe, seit dem 15. Dezember, bildeten sich vor der Tür ihrer kleinen Apotheke Schlangen von Menschen, die sich die versprochenen kostenlosen Masken abholen wollten, so berichtet Legat es. Täglich habe sie etwa 250 Masken herausgegeben. Die Leute hätten sich "mehr oder weniger geprügelt", um noch welche zu ergattern. Und das, während gleichzeitig der harte Lockdown begann. "Warum hat man die Masken den Berechtigten nicht einfach nach Hause geschickt?", fragt sich die Apothekerin.

Weil der Andrang so groß war, seien ihnen die Masken schnell ausgegangen. Und für die eigentlichen Stammkunden der Apotheke sei nichts mehr geblieben. Häufig habe sie als Reaktion auf ihre Angabe, dass sie keine Masken mehr habe, gehört: "Nicht schlimm, ich habe eh noch welche zu Hause." Diese Mentalität sieht Legat kritisch. Ihre Kritik richtet sie auch an die Medien. Die hätten Spahns Vorstoß falsch kommuniziert, sagt sie. Denn die große Mehrheit der Menschen, die in ihre Apotheke kam, sei davon überzeugt gewesen, dass die Masken den Apotheken von der Regierung gestellt worden seien und sie sich nur das abholten, was ihnen zustehe. Dass die Apotheker in Vorleistung gehen mussten, sei den meisten unbekannt geblieben.

Von Schlangen und fordernden Kunden berichtet auch Ramez Barekzai, Inhaber der Oberländer-Apotheke in Sendling. Er und seine Mitarbeiter hätten in den Tagen vor Weihnachten etwa 1000 Masken täglich herausgegeben. "Wir haben in weiser Voraussicht mehr als genug bestellt", sagt der Apotheker. Deshalb habe er allen, die welche wollten, genug Masken geben können. Aber es sei sehr anstrengend gewesen, manche Menschen seien aggressiv aufgetreten und hätten die ihnen zustehenden Masken verlangt. Seine Mitarbeiter seien nach Feierabend "fix und fertig" gewesen, so Barekzai.

Mittlerweile ist der Andrang abgeebbt, das berichten beide Apotheker. An diesem Montag hätten nur zwei Kunden nach den Gratis-Masken gefragt, sagt Barekzai. Die Aktion geht noch bis zum 6. Januar. Danach sollen die Berechtigten zwei Coupons für je sechs Masken von ihren Krankenkassen bekommen. Mit einem Eigenanteil pro Coupon von zwei Euro sollen so noch mehr FFP2-Masken in Umlauf gebracht werden.