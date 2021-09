Nach eineinhalb Jahren können die Münchner endlich wieder tanzen. Im Outdoor-Club am Maximiliansplatz ist Vieles anders als in normalen Clubs, doch die Ausgelassenheit am ersten Abend ist groß. Eindrücke aus einer Nacht, wie es sie in München lange nicht mehr gab.

Von Clara Löffler und Lisa Miethke

Noch ist es ruhig auf dem Maximiliansplatz. Freitagabend, halb sieben: die Sonne scheint, es hat angenehme 18 Grad. Ein Glück für die Veranstalter. Denn hier, mitten in der Stadt, sollen später am Abend über 600 Menschen unter freiem Himmel ausgelassen tanzen und feiern. Ermöglicht hat dies der Verband der Münchner Kulturveranstalter (VDMK). Für das Pilotprojekt "München tanzt wieder" schloss er sich mit den Clubs am Maximiliansplatz zusammen - Pacha, 089Bar, Rote Sonne, Sweet Club und Call me Drella - sowie dem Filmcasino, Harry Klein und der World League.

Für sie ist es die erste Gelegenheit nach 19 Monaten Pandemie, den Stadtbewohnern eine öffentliche Partynacht zu ermöglichen. "Es fühlt sich ein bisschen historisch an", sagt Tom Hilner, Mitbegründer des Pachas. Er sitzt auf einer Parkbank, lässt seinen Blick über das knapp 2000 Quadratmeter große Gelände schweifen. Noch ist die Musik leise, die Besucherzahl überschaubar. Doch Hilner ist zuversichtlich. "Es wird im Laufe der Nacht schon zu einer richtigen Party werden", sagt er.

Finanziell lohne sich das Pilotprojekt für Hilner und die anderen Clubbesitzer kaum. Aber sein Beruf sei auch Leidenschaft, sagt Hilner. Und es sei ein guter Testlauf für den Herbst, sollten die Clubs wirklich aufmachen dürfen.

Innerhalb kürzester Zeit waren die 600 Tickets im Vorverkauf vergriffen. Einige der Gäste sind nun da und halten sich an ihren Getränken fest, während sie das Geschehen von den Bierbänken am Rand aus beobachten. Darunter Robert Riks (24) und Alexander Grünwald (23), beide schon sichtlich angeheitert. "Das Gefühl von Freiheit, das wir langsam wieder bekommen, ist unbeschreiblich," sagt Robert. Sie sind glücklich darüber, auf dem Gelände keine Masken tragen zu müssen. Alexander stimmt ihm zu: "Was früher normal war, ist jetzt wieder etwas Besonderes." Bis vor wenigen Stunden war nicht klar, ob die Maskenpflicht tatsächlich entfallen würde. Doch dank der neuen Corona-Regeln, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am vergangenen Dienstag verkündet hat, müssen Besucher des Open-Air-Clubs lediglich geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Mit der sogenannten 3-G-Regel sind Robert und Alexander zufrieden. Sie selbst sind, wie viele andere Gäste auch, bereits geimpft. Damit sich noch weitere junge Menschen impfen lassen, haben die Veranstalter des Pilotprojekts einen Impfbus unmittelbar neben das Gelände gebucht. "Wir stehen heute mit 500 Dosen bereit", sagt Nikolas Parschau vom Klinikum rechts der Isar. Etwa 130 Menschen lassen sich tatsächlich impfen, gegen Ende vor allem jüngere.

Der Andrang ist groß, Viele stehen an, um ein Ticket zu bekommen

Der Abend ist inzwischen ein paar Stunden alt. Und während die Gästezahl drinnen langsam zunimmt, bildet sich draußen eine lange Warteschlange. Viele wollen noch rein, die vorab keine Ticket ergattern konnten. Unter den Wartenden sind Lenja Soeffker (19), Johanna Jakob (19) und Marina Römer (20). Sie haben es sich mit ihren Getränken vor einem Schaufenster gemütlich gemacht. "Wir warten schon seit einer halben Stunde. Wir hoffen, dass wir um zehn Uhr reinkommen", sagt Lenja.

Weil sie im Lockdown 18 Jahre alt wurde, wäre es der erste Clubabend ihres Leben. Aber kann man ein großes Freiluftgelände mit den engen Wänden im Club vergleichen, der stickigen Luft und den Menschen, die sich dicht aneinander drängen? Auch die vier Freunde Laura Bieringer (20), Lilly Unterberger (20), Julia Bittner (20) und Martha Soldner (21) sind sich darüber uneinig. "Hier drinnen merkt man nichts von Corona", sagt Lilly. "Die Vorfreude ist größer, man ist motivierter", fügt Julia hinzu.

Detailansicht öffnen Der Andrang ist groß, Viele warten lange für ein Ticket. (Foto: Friedrich Bungert)

Sie sind froh über eine solche Alternative in Coronazeiten. Aber sie vermissen die körperliche Nähe der Indoor-Clubs. Hier seien die Menschen gehemmter, die Situation ist für viele noch ungewohnt. Doch noch sei es zu früh am Abend, um ein Fazit zu ziehen. "Wir warten darauf, dass es dunkel wird und die Leute anfangen zu tanzen", sagt Laura. "Und es ist noch ein bisschen zu früh."

Vor Mitternacht einen Club zu betreten? Früher war das unvorstellbar. Doch jetzt, gegen viertel nach zehn, tut sich plötzlich was. Die Tanzfläche in der Mitte des Platzes füllt sich. Die Musik wird schneller, lauter, tanzbarer. DJ Karotte legt auf.

Detailansicht öffnen Im Open-Air-Club gibt es Beats, wie man sie aus den Clubs kennt. (Foto: Friedrich Bungert)

Vor dem DJ-Pult hat sich eine Gruppe von Technofans zusammengefunden, die früher auch im Harry Klein oder der Roten Sonne anzutreffen war. Die Augen haben sie geschlossen, ihre zufriedenen Gesichter werden von den Scheinwerfern in rotes Licht getaucht. Und je länger der Abend geht, desto enger tanzen die Feiernden, umarmen sich, an der ein oder anderen Stelle wird geknutscht.

"Wenn man nichts ausprobiert, sieht man nicht, ob es funktioniert"

Den Bass unkontrolliert aufdrehen, das sei aber nicht möglich, aus Respekt vor den Nachbarn, sagt Peter Süß, "Hausmeister" des Harry Klein. Auch er hat sich unter das tanzende Volk gemischt und wirkt zufrieden: "Da sieht man, dass Clubs nicht den Bedarf schaffen, sondern den Bedarf abdecken." Er hofft, dass in Zukunft weitere solcher Experimente möglich sein werden. "Wenn man nichts ausprobiert, sieht man nicht, ob es funktioniert."

Die Bereitschaft der Münchner, sich etwa registrieren und testen oder impfen zu lassen, sei da. Dennoch steht er der letzte Woche von Söder angekündigten Cluböffnung im Oktober skeptisch gegenüber: "Das glaube ich erst, wenn ich dem ersten Gast die Hand schüttle." Ihm schließt sich Kay Mayer an, Leiter der Fachstelle Moderation der Nacht und Mitveranstalter des Events. "Es braucht nach anderthalb Jahren mehr als so eine Ansage. Es braucht etwas Greifbares", sagt Mayer. Für ihn ist die heutige Veranstaltung aber auch ein erster Erfolg: "Das ist eine Exemplarveranstaltung, ein mutiges Pilotprojekt, auf das man aufbauen kann und soll."

Mittlerweile ist es 23 Uhr. Die Bierbänke am Rand sind fast leer, die Tanzfläche dafür komplett voll, die Stimmung ausgelassen. An der Bar steht Lenja. Sie hat es doch noch geschafft, mit ihren Freundinnen reinzukommen. "Ich bin glücklich hier zu sein", sagt sie und strahlt dabei über das ganze Gesicht. "Und ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir gleich auf die Tanzfläche gehen." Heute will sie sich keine Sorgen über den Herbst machen. Heute möchte sie einfach "das Leben genießen".