Grün gilt ja als Farbe der Hoffnung - so gesehen passt der Anstrich an der Bürowand von Bernhard Kühnl, der die Münchner Erziehungsberatungsstellen leitet, ganz gut. "Jeder hofft", sagt der Psychologe über die Pandemie, "dass wir am Ende des Marathons sind."

Interview von Kathrin Aldenhoff

Jedes dritte Kind und jeder dritte Jugendliche hat psychische Probleme und Störungen. Vor der Coronapandemie waren es 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen, also jeder fünfte Minderjährige. Der Psychologe Bernhard Kühnl leitet die Erziehungsberatungsstellen in München. Seit Anfang dieses Jahres haben sich deutlich mehr Familien für eine Erziehungsberatung angemeldet als im gleichen Zeitraum in den Vorjahren, nämlich 20 Prozent mehr. Das, so sagt er, sei auf das Virus zurückzuführen.