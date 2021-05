Nach den bekanntgewordenen mutmaßlichen Betrugsfällen bei der Abrechnung von Corona-Schnelltests hat die CSU-Fraktion eine Anfrage an die Stadt zur Situation in München gestellt. Sie möchte wissen, ob es auch hier Verdachtsmomente gegen die privaten Betreiber von Corona-Schnellteststationen gibt. Zudem wollen die Stadträte erfahren, welche Kontrollmöglichkeiten die Behörden haben, um eine korrekte Abrechnung zu garantieren. SZ, WDR und NDR hatten in der vergangenen Woche über Unregelmäßigkeiten bei mehreren Firmen berichtet, worauf es bundesweit zu Ermittlungen kam. Die Unternehmen bekommen pro Test 18 Euro vom Staat, allerdings gibt es in einigen Fällen Hinweise darauf, dass deutlich mehr Proben abgerechnet als durchgeführt wurden.