Von Sophia Oberhuber

Warum er das eigentlich alles noch mache, nach 21 Jahren als Intendant des Münchner Marionettentheaters, nach den Zwangsschließungen während der Corona-Pandemie, die das Theater - wie so viele andere Kultureinrichtungen - schwer getroffen habe? "Weil ich das Haus unendlich liebe", antwortet Puppenspieler Siegfried Böhmke, der die Institution Ende des Jahres 1999 übernommen hat. Die Krise bereitet ihm Sorgen. Um nicht noch mehr Verlust zu machen, muss Böhmke das Theater den Sommer über nun wieder schließen.

Das Marionettentheater an der Blumenstraße gibt es seit 163 Jahren. Es ist eine Münchner Institution, wenn man so will. Der Betrieb funktioniert in finanzieller Sicht nur mit Unterstützung der Stadt. "Selbst bei den vielen Vorstellungen könnten wir das wirtschaftlich nicht bewerkstelligen", sagt Böhmke.

Wegen des Lockdowns von November 2020 bis Mai 2021 fiel nun ein Großteil der Einnahmen weg. "Über den Winter und die Weihnachtsmonate kommt normalerweise fast ein Drittel des Jahresetats rein", so Intendant Böhmke. Insgesamt fehlten seit Beginn der Pandemie etwa 200 000 Euro in den Kassen. Durch die Zuschüsse der Stadt, das Kurzarbeitergeld des Staates und "gutes Wirtschaften in der Vergangenheit" habe man sich bisher über Wasser halten können. Wenn aber, wie derzeit, weiter wegen der Abstandsregeln lediglich 50 statt der eigentlichen 189 Besucher möglich sind, decke das die Ausgaben nicht. Puffer sei nun, nach eineinhalb Jahren Pandemie, keiner mehr vorhanden.

Böhmke und sein Team haben kalkuliert, dass dem Theater bis zum Jahresende 30 000 Euro fehlen werden. Man hofft nun auf die Unterstützung der Münchner und ruft zu Spenden auf. Ob sich der Vorhang für immer schließen wird, wenn das Geld nicht zusammenkommt, ist noch unklar. Böhmke sagt, man müsse die Entwicklung der Corona-Lage abwarten. Sicher sei aber, dass "es schwierig wird". Um seine sechs festen Mitarbeiter halten zu können, schickt Böhmke sie nun in vollständige Kurzarbeit. Die Türen zum Theater schließt er vorerst bis Ende September - in der Hoffnung, dass bis dahin ein normaler Spielbetrieb möglich ist. "Ich habe Angst, wenn ich mir die Entwicklung der Zahlen anschaue", sagt Böhmke und verweist auf die Unsicherheitsfaktoren des Sommers: Urlaub in fremden Ländern, Schulanfang. Alles Situationen, die die Inzidenz nach oben treiben und die Öffnung des Theaters gefährden könnten.

Von der Stadt erwartet er nicht, das Theater nun zusätzlich zu unterstützen. "Ich bin nicht der Einzige, dem es schlecht geht. Es geht allen Kulturschaffenden schlecht. Was die Stadt für das Marionettentheater getan hat, ist absolut in Ordnung." Er sei froh, wenn der Zuschuss der Stadt in gleicher Höhe auch 2022 möglich wäre. Er verweist auf die angespannte Haushaltslage der Stadt. Auch das ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor für den Intendanten und sein Marionettentheater.

Obwohl die Einrichtung aktuell geschlossen ist, schaut Böhmke immer wieder nach dem Rechten. "Ich kenne das Haus in- und auswendig, seit meiner Kindheit", sagt er. Mit elf Jahren habe er die erste Vorstellung gesehen, mit zwölf Jahren bereits mitgearbeitet.

Irgendwann kam ein Angebot für eine Fernsehserie, Siegfried Böhmke nahm es an, arbeitete bis 2003 in TV-Produktionen als Puppenspieler. Ende 1999 meldete sich die Stadt München bei ihm, ob er denn Interesse habe, das Marionettentheater an der Blumenstraße zu übernehmen. Für die Arbeit beim Fernsehen habe es mehr Geld gegeben, das Theater hat Böhmke trotzdem übernommen. "So eine Chance", sagt der Intendant, "gibt es im Leben nur einmal".