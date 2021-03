Von Lisa Sonnabend

Einen Espresso im Hofgarten trinken, im Olympiabad ein paar Bahnen schwimmen, die Fußballer im Grünwalder Stadion anfeuern, ein Konzert in der Muffathalle besuchen - das alles ist wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht möglich. Das Virus hat unser Leben, wie wir es kannten, auf den Kopf gestellt.

Wie sehr sich München verändert hat, lässt sich in Zahlen messen. Wir haben zahlreiche Daten über die Stadt zusammengetragen und erfahren (SZ Plus): Es fahren 40 Prozent weniger Passagiere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, nur 1,1 statt 3,8 Millionen Tickets für die Münchner Kinos wurden 2020 verkauft, es gab nur 206 statt 592 Aufführungen in den Kammerspielen. In dem Ort Attaching in der Nähe des Flughafens geht es nun ruhiger zu. Nur 146 833 Starts und Landungen gab es 2020 am Airport. Bewohner Franz Spitzenberger schwärmt: "Zwei, drei Stunden lang hören wir jetzt oft gar nix." Und die Kellerabteile der Stadt sind wohl so ordentlich wie nie zuvor: Denn bis zu 30 Prozent mehr Sperrmüll haben die Münchnerinnen und Münchner an den Wertstoffhöfen abgegeben. Die Stadt ist eine andere geworden. Leerer, langweiliger, manchmal aber sogar lebenswerter.

Florian Post greift an - auch die SPD Trotz der Demütigung bei der Listenaufstellung will der Bundestagsabgeordnete versuchen, das Direktmandat im Wahlkreis München Nord zu gewinnen. Unterstützung erhält er dabei von Alt-OB Christian Ude. Zum Artikel

"Hass, Wut, Zorn, Hilflosigkeit und Trauer" In dieser Stimmung ist ein Mann in Pöcking mit seinem Auto auf seine Lebensgefährtin und vier weitere Menschen zugerast. Vor Gericht gesteht der 44-Jährige die Tat, ein Mordversuch sei es nicht gewesen. Zum Artikel

Wo es schon kostenlose Schnelltests gibt Pro Woche soll jede Person einen solchen Test machen lassen können, hat der Bund beschlossen. Mittlerweile gibt es das Angebot zumindest schon in einigen Apotheken. Zum Artikel

Feinkost auf 7500 Quadratmetern An der Feringastraße eröffnet an diesem Donnerstag ein riesiger, moderner Edeka-Markt mit 95 Mitarbeitern. Viele davon waren bereits im alten Marktkauf beschäftigt, der dort bis 2020 untergebracht war. Zum Artikel

