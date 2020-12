Interview von Linus Freymark

365 Tage im Jahr betreibt der Krisendienst Psychiatrie rund um die Uhr eine Telefon-Hotline (0180-6553000), bei der sich Menschen in persönlichen und psychischen Notlagen melden können. Stefan Sponner führt seit 2019 die Leitstelle, in der die Anrufe entgegen genommen werden.

SZ: Herr Sponner, auch über Weihnachten war der Krisendienst Psychiatrie rund um die Uhr erreichbar. Wie sah Ihr persönliches Weihnachten aus?

Stefan Sponner: Ich hatte am 24. und 26. Dezember Nachtdienst in unserer Leitstelle. Wenn ich am Telefon sitze, bin ich in erster Linie für die Menschen da, die bei uns anrufen. Das kann jeder sein, dem es schlecht geht und der sich in einer Krise befindet. Was das genau ist, maßen wir uns nicht an zu definieren, sondern überlassen das dem Anrufer. Jeder, der das Gefühl hat, Hilfe zu brauchen, kann sich bei uns melden. Ich höre dann zu und schaue: Was ist los? Was war der Auslöser für die aktuelle Krise? Welche Unterstützung kann ich bieten? In den meisten Fällen hilft ein einordnendes Telefonat, manchmal braucht es aber auch weiterführende Hilfen.

Wie sehen diese Hilfen aus?

Tagsüber haben wir von 8-21 Uhr die Möglichkeit, in ganz Oberbayern Hilfe vor Ort zu leisten. Zum einen bieten wir an, dass Hilfesuchende zu uns kommen können, in jedem Landkreis verfügen wir dafür über eine Anlaufstelle. Zudem haben wir mobile Einsatzteams, die bei Bedarf Hausbesuche durchführen können und versuchen, im persönlichen Kontakt weiterzuhelfen. Nachts können wir dagegen meist nur eine stationäre Aufnahme empfehlen. Das ist aber meistens nicht nötig, oft können wir durch das Gespräch am Telefon Perspektiven aufzeigen. Das hilft oft schon dabei, die Nacht durchzustehen.

Durch Weihnachten und das Wochenende gab es nun vier Tage am Stück ohne reguläres Hilfsangebot. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Durch die Konstellation der Feiertage in diesem Jahr hatten manche Anrufer tatsächlich Angst, vier Tage keine Hilfe zu bekommen - außer im Krankenhaus, und da wollen Viele nicht hin. Wenn sie dann von unserem Angebot erfahren, kann das enorm entlasten. Wenn das nicht ausreicht, gibt es auch die Möglichkeit, den Klienten davon zu überzeugen, den Rettungsdienst zu rufen oder auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu verweisen. Wenn der Anrufer sich gar nicht von Selbst- oder Fremdgefährdung distanzieren kann und alle Unterstützungsangebote ablehnt oder als nicht passend empfindet, bleibt uns nichts Anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Das versuchen wir aber um jeden Preis zu vermeiden.

Aus welchen Gründen melden sich die Menschen bei Ihnen?

Über die Feiertage waren es oft familiäre Konflikte, wegen denen die Leute angerufen haben. Und natürlich die Einsamkeit, weil wegen Corona dieses Jahr kein Kontakt zur Familie stattfinden konnte. Häufig kommt es auch vor, dass die Menschen bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden und merken, dass sich ihr Zustand verschlechtert. In so einem Fall sollte man lieber zu früh als zu spät anrufen.

Detailansicht öffnen Der Psychologische Psychotherapeut für Verhaltenstherapie Stefan Sponner, 34, ist seit 2013 beim Krisendienst Psychiatrie des Bezirks Oberbayern. Seit Anfang 2019 führt er die Leitstelle des Krisendienstes Psychiatrie. (Foto: oh)

Manche Menschen haben sicherlich Bedenken, sich in einer persönlichen Krise an Menschen zu wenden, die Sie nicht kennen. Was tun Sie, damit sich die Anrufer Ihnen gegenüber öffnen?

Natürlich tun sich manche Anrufer schwer, bei uns anzurufen und mit einem Fremden über ihre Probleme zu sprechen. Menschen, die sich bereits in psychiatrischer Behandlung befinden, bieten wir deshalb schon im Vorfeld an, sich gemeinsam mit einer Vertrauensperson schon mal bei uns zu melden. Dann können sie sich ein Bild von unserem Angebot machen. Zudem haben auch wir dann schon vorab Informationen, die helfen können, ein Gespräch zu führen, wenn sich derjenige dann tatsächlich bei uns meldet. Gerade über Weihnachten und den Jahreswechsel, wenn absehbar ist, dass die Einrichtungen geschlossen haben, in denen die Menschen normalerweise betreut werden, kann eine Kontaktaufnahme vorab hilfreich sein.

Weihnachten kann ein geselliges Fest sein - und ein einsames. Verstärken solche besonderen Anlässe die Symptome psychischer Erkrankungen, weil man sich dann ganz besonders einsam fühlt?

So pauschal lässt sich das nicht sagen. Nicht jede Erkrankung und nicht jeder Erkrankte ist gleich. Aber natürlich können bei einer bereits bestehenden Grunderkrankung Einsamkeit und bestimmte Erwartungen, die man an die Festtage hatte und die sich nicht erfüllt haben, das Fass zum Überlaufen bringen. Auch dann sollte man sich möglichst frühzeitig Hilfe suchen. Im Gespräch versuchen wir dann unter anderem herauszufinden, welche Ressourcen der Anrufer noch hat. Das bedeutet, wir schauen, welche positiven Dinge es in seinem Leben gibt und versuchen, ihn daran zu erinnern. Wenn sich jemand in einer Krise befindet, geraten die schönen Aspekte des Lebens schnell in den Hintergrund. Wir versuchen dann, sie wieder hervorzuholen.

Gerade in diesem Jahr wurde befürchtet, dass wegen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten mehr Menschen als sonst unter Einsamkeit leiden. Wie ist Ihr Eindruck: Hat sich diese Befürchtung bestätigt?

Wir haben noch keine konkreten Zahlen, wie viele Menschen sich dieses Jahr bei uns gemeldet haben. Aber rein subjektiv glaube ich schon, dass wir öfter angerufen wurden. Zudem würde ich sagen, dass es den Menschen etwas schlechter ging als die letzten Jahre und sie deutlich mehr Hilfe gebraucht haben. Wir haben zum Teil längere Telefonate geführt und unsere Einsatzteams schneller rausgeschickt. Ob sich die Leute ohne die besonderen Umstände bei uns gemeldet hätten, lässt sich nicht sagen, aber bestimmt würde es einigen ohne die Corona-Situation nicht so schlecht gehen. Andererseits gibt es vielleicht auch wieder Leute, die sich genau wegen Corona nicht bei uns melden, weil sie befürchten, ihre Beschwerden würden nicht für einen Anruf ausreichen. Hier ist es mir ganz wichtig zu sagen: Rufen Sie uns an, egal, was ist! Wir sind für Sie da!