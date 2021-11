Lange unbeschwert, am Ende erschrocken

Corona-Management in München

Der Freistaat gibt die Richtung vor, die Stadt reagiert: Ministerpräsident Markus Söder (CSU, links) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, rechts) im Dezember 2020 bei einem Pressetermin im Impfzentrum in Riem.

Verzerrte Zahlen, Krise im Krisenstab und ein Oberbürgermeister, der zu spätes Handeln eingesteht: So schlitterte München in den zweiten Corona-Winter. Hat sich die Stadt zu lange in Sicherheit gefühlt?