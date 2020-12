Die Polizei hat am Wochenende in der Landeshauptstadt und im Landkreis München knapp 5000 Kontrollen zur Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzregeln durchgeführt. 358 Verstöße seien angezeigt worden, teilte das Präsidium am Montag mit. In 33 Fällen hatten Bürgerinnen und Bürger die nächtliche Ausgangssperre verletzt. Am Freitagabend ging gegen 20.20 Uhr ein Anruf bei der Polizei ein, wonach in einer Wohnung in Denning eine Party gefeiert werde. Die Einsatzkräfte trafen 16 feiernde Personen an, die alle wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt wurden. Die Nacht auf Samstag war bereits weiter fortgeschritten, als gegen ein Uhr ein Anwohner aus Unterhaching eine Party in einem Hotel meldete. Dort trafen die Beamten auf 14 Jugendliche, die sich zum Feiern in dem Hotelzimmer getroffen hatten. Sie erhielten Platzverweise und Anzeigen. Ähnlich erging es zwölf Jugendlichen, die am Sonntag auf einem Schulgelände im Westend Fußball spielten. Eine Streife hatte sie entdeckt und Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei angefordert. Die jungen Freizeitsportler wurden ebenfalls angezeigt und erhielten Platzverweise. Die Spielplätze sind zwar offen, aber es gilt dort dasselbe wie für andere Treffen: Mehr als fünf Leute aus zwei Haushalten dürfen sich nicht treffen.