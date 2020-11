Viel Sonne, viel Alkohol, wenig Abstand: Die Polizei hat am Wochenende an verschiedenen Orten 4300 Kontrollen durchgeführt - und hatte einiges zu beanstanden.

Die Sonne und der Alkohol haben am Wochenende offenbar einige Münchner die hohen Infektionswerte vergessen lassen. Zwischen Freitagfrüh und Montagfrüh hat die Polizei bei mehr als 4300 Kontrollen insgesamt 487 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzt gestellt. Davon hätten sich 122 auf die Maskenpflicht bezogen, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit.

Am Freitagnachmittag und -abend forderten die Beamten immer wieder Jugendliche am Stachus auf, ihre dort erworbenen Burger und Pommes nicht in Gruppen auf dem Platz zu verzehren. Darauf hätten die Angesprochenen immer wieder aggressiv reagiert, hieß es. Es wurden 48 Platzverweise ausgesprochen und 28 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen und vier Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ausgesprochen.

Am gleichen Abend zerstreute die Polizei eine Ansammlung von 50 Feiernden, die in Schwabing auf dem Wedekindplatz zusammen standen. Dort gab es elf Anzeigen. Als die Polizei gegen 20.30 Uhr in den Olympiapark gerufen wurde, weil dort etwa 40 Jugendliche feierten, hatte sich die Menge schon zerstreut. Lediglich sechs Personen wurden angezeigt.

Am Samstag löste die Polizei in Bogenhausen eine Geburtstagsparty auf und zeigte sieben Personen an. Kurz vor Mitternacht wurde eine Party in einem Kieswerk in Gronsdorf mit etwa 50 Teilnehmern gemeldet; 19 davon erwischte die Polizei und zeigte sie an.

Am Sonntagmittag trafen Beamte mehr als 30 Feiernde auf einem Parkplatz im Euroindustriepark. Auch dort gab es Anzeigen. Am Sonntag wurden in München 325 Neuinfektionen festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 212.