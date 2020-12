Eine Polizeistreife überwacht an Heiligabend die Ausgangsbeschränkung am menschenleeren Marienplatz.

Während der Feiertage löst die Polizei drei Partys auf: In Altperlach, Unterhaching und in Berg am Laim halten sich mehrere Personen nicht an die geltenden Auflagen.

Über die Weihnachtsfeiertage hat die Polizei drei Partys aufgelöst, bei denen die Teilnehmer gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben. In der Nacht auf Heiligabend alarmierte ein Anwohner die Beamten, weil auf einem Grillplatz an der Schmidbauerstraße in Altperlach mehrere Menschen feierten. Die herbeigerufenen Polizisten trafen sechs Männer im Alter zwischen 21 und 48 Jahren an, die Alkohol tranken und aus mehr als zwei Hausständen stammten. Wegen gleich mehrerer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz erhielten die Feiernden Anzeigen und Platzverweise.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die Beamten gegen 00.45 Uhr zu einer Party in Unterhaching gerufen. Dort trafen sie auf sechs Personen zwischen 16 und 23 Jahren, die ebenfalls mehr als zwei Hausständen angehörten. Die Beamten beendeten die Feier und schrieben Anzeigen.

In der Nacht zum Sonntag meldete ein Zeuge zudem eine Party in der St.-Michael-Straße im Stadtteil Berg am Laim. Dort hatten sich vier Personen zwischen 26 und 35 Jahren getroffen, die aus mehr als zwei Hausständen stammten. Auch hier gab es Anzeigen.