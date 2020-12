Bei fast 3000 Kontrollen hat die Polizei zwischen Montag- und Dienstagfrüh in der Landeshauptstadt und im Landkreis München fast 116 Verstöße gegen die Infektionsschutzregeln angezeigt. In 17 Fällen waren Bürger trotz Ausgangssperre nach 21 Uhr unterwegs. In einem Lokal am St.-Martins-Platz traf eine Streife am Montagabend auf neun Personen im Alter zwischen 28 und 48 Jahren, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung zusammensaßen und Alkohol tranken. Sie wurden angezeigt und heimgeschickt. Die Fenster des Lokals waren mit schwarzer Folie beklebt. Später in der Nacht wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Adelgundenstraße in Lehel gerufen, wo vier Personen im Alter zwischen 21 und 25 bei lauter Musik feierten. Auch sie bekamen eine Anzeige.