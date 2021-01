Mehr als 600 Münchnerinnen und Münchner sind bereits an dem Virus gestorben. Die Süddeutsche Zeitung möchte an die Verstorbenen erinnern - und bittet Angehörige um Mithilfe.

Liebe Leserinnen und Leser!

In wenigen Tagen jährt sich das Datum, als in München erstmals eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Seitdem herrscht in der Stadt Unsicherheit, Angst und bei vielen auch Trauer. Mehr als 600 Münchnerinnen und Münchner sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Süddeutsche Zeitung möchte der Verstorbenen gedenken und ihnen ein Gesicht geben.

Falls Sie einen Angehörigen aus München wegen Covid-19 verloren haben und an ihn erinnern möchten, können Sie sich bei uns melden. In einigen Tagen würden wir gerne in der Süddeutschen Zeitung die Geschichten der Verstorbenen erzählen. Wir möchten darüber berichten, wie alt der Verstorbene war, welchen Beruf er ausgeübt hat, welche Hobbys er hatte, was ihn glücklich oder was ihn so besonders gemacht hat. Falls Sie und die anderen Angehörigen einverstanden sind, würden wir auch gerne ein Foto des Verstorbenen zeigen.

Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns unter muenchen-online@sueddeutsche.de, welcher Person Sie gedenken wollen und unter welcher Telefonnummer wir Sie erreichen können. Sie können uns zudem unter der Nummer 089/2183-9977 anrufen.