Von Anna Hoben

Die kostenlosen Corona-Tests auf der Theresienwiese werden von diesem Donnerstag an ausgeweitet. Durch eine zusätzlichen Testspur sind künftig 36 Tests pro Stunde möglich. Pro Woche können somit 1 080 Tests gemacht werden. Das kostenlose, niederschwellige Testangebot sei in einer Großstadt wie München "unabdingbare Voraussetzung zur Umsetzung der bayerischen Teststrategie und zum Erkennen auch asymptomatischer Fälle", sagt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. "Alle, die sich gerade in der aktuellen Reisezeit testen lassen, leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und ermöglichen damit wieder Schritt für Schritt mehr alte Normalität."

Neben dem bisherigen Konzept mit einem Drive-through gibt es nun auch einen Walk-through - für Menschen ohne Symptome, die etwa einen Nachweis für eine Reise benötigen oder die über die Corona-Warn-App einen Hinweis erhalten haben.

Die Tests sind wie bisher sechs Stunden am Tag möglich, montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr, und zwar nur mit vorheriger Online-Terminvereinbarung unter http://www.corona-testung.de. Dabei müssen persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS und per Mail. Sollten mehrere Personen gleichzeitig zum Test kommen wollen, zum Beispiel eine ganze Familie, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden. Das Corona-Testzentrum auf der Theresienwiese ist seit 30. Juli wieder in Betrieb.