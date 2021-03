Von Jan Freybott, Ekaterina Kel, Janek Kronsteiner und Martin Moser

Welche Testarten werden angeboten?

In den Testzentren, Apotheken und bei den niedergelassenen Ärzten werden unterschiedliche Testverfahren eingesetzt: Bei regulären PCR-Tests müssen die Proben nach der Entnahme in Laboren untersucht werden. Bis zu einem Ergebnis kann es mehrere Stunden oder, bei sehr großem Andrang, Tage dauern. Dafür liefern PCR-Tests die zuverlässigsten Ergebnisse.

Mit Schnelltests sind bei vielen Anbietern in München allerdings in den meisten Fällen Antigentests gemeint, die vor Ort von geschultem Personal ausgewertet werden. Ein Ergebnis steht in etwa 15 bis 30 Minuten fest.

Beide Testverfahren - PCR- und Antigentest - dienen dem Nachweis einer Infektion. Über die Genauigkeit des jeweiligen Tests informieren die Anbieter auf ihren Webseiten oder vor Ort.

Häufig wird auch ein sogenannter Antikörpertest angeboten. Dieser Test zeigt, ob der Körper gegen den Erreger kämpft beziehungsweise in der Vergangenheit schon einmal gekämpft hat. In dem Fall lassen sich Antikörper gegen das Virus nachweisen. Ob die Testperson derzeit noch infektiös ist, lässt sich damit nicht feststellen.

Was sind kostenlose Corona-Schnelltests (Bürgertest)?

Mindestens einmal pro Woche können Bürgerinnen und Bürger einen Gratis-Schnelltest, den sogenannten Bürgertest, in Anspruch nehmen. Diese werden etwa von Apotheken oder auch von privaten Testzentren angeboten. Personen ohne Krankheitssymptome können sich dort einem Antigentest unterziehen.

Kostenlose PCR-Tests in München

Teststation auf der Theresienwiese: Die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die sich in München auf das Coronavirus testen lassen möchten, ist die Theresienwiese. Dort betreibt die Stadt in Kooperation mit dem privaten Dienstleister Aicher Ambulanz ein Testzentrum. Es gibt dort nur den PCR-Test, alle Menschen mit Wohnsitz in München können sich hier kostenlos testen lassen, aber grundsätzlich nur mit Termin, den man über die Website www.corona-testung.de vereinbaren muss.

Kostenlose Corona-Tests in Apotheken

Ob Apotheken in München kostenlose Schnelltests anbieten, ist ihnen überlassen,und hängt auch davon ab, ob sie die Vorgaben erfüllen können. So müssen die Tests etwa in einem separaten Raum durchgeführt werden. Auch muss geschultes Personal dafür abgestellt werden. Wie viele Apotheken die kostenlosen Schnelltests anbieten, ist derzeit noch nicht klar, heißt es vom Bayerischen Apothekerverband. Das bayerische Gesundheitsministerium will in den kommenden Tagen eine Liste veröffentlichen.

Bereits testen lassen kann man sich in München etwa in der Stern-Apotheke in Berg am Laim (Termin per Telefon: 089/930 031). Die Nachfrage sei groß, sagt Inhaber Michael Wilhelm.

Teststellen mit kostenlosem Corona-Schnelltest

Club Neuraum am ZOB: Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke kann man sich im Club Neuraum testen lassen. Das Modl Medical Testcenter bietet dort den kostenlosen Corona-Antigen-Schnelltest an. Der Anbieter verspricht ein Ergebnis nach 15 Minuten per SMS. Unter https://corona-test.neuraum.de/ kann man sich registrieren und anschließend während der Öffnungszeiten vorbeikommen.

Teststelle mit kostenpflichtigem Corona-Schnelltest

Corona Teststellen von Dr. Heigis: Der Zahnarzt Gerald Heigis ist in das Geschäft mit den Coronatests eingestiegen. An dessen Teststellen kann man bisher nur kostenpflichtige Tests machen. Der Antigen-Schnelltest kostet 30 Euro. Heigis setzt auf die Nähe zu den Bürgern in den Stadtvierteln. Laut Website gibt es derzeit Teststellen an zwölf Orten in München an. Ein Termin ist nicht notwendig. Mehr Infos unter www.corona-teststelle-muenchen.de

Corona-Tests bei niedergelassenen Ärzten vereinbaren

Viele Hausärzte bieten ebenfalls verschiedene Testmöglichkeiten an. Unter www.kvb.de kann man unter dem Punkt "Arzt/Psychotherapeutensuche" mit Eingabe der Postleitzahl und einem Häkchen unter "Arzt für Coronavirus Test" nach einem niedergelassenen Arzt in seiner der Nähe suchen. Anforderungen und Kosten müssen mit der jeweiligen Praxis besprochen werden.

Wo gibt es weitere Informationen?

Unter 089/233-96333 hat das Referat für Gesundheit und Umwelt in München eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) von 8 bis 16 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

Auf www.muenchen.de/corona hat die Stadt zahlreiche weitere Informationen gesammelt. Die "Coronavirus-Hotline" der Staatsregierung ist unter 089/122 220 wochentags von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr erreichbar.