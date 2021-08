Wie viele Corona-Tests sind positiv? Welche Mutationen tauchen auf? Tausende Proben werden in München jeden Tag auf das Virus untersucht. Was dabei herauskommt, ist wegweisend für die Seuchenbekämpfung. Ein Laborbesuch.

Von Ekaterina Kel

In der Abteilung Pandemie ist es recht kühl. Es trifft sich gut, dass alle hier im Labor Becker & Kollegen Kittel aus festem, weißen Baumwollstoff tragen müssen. An der Brusttasche klebt stets das Logo des Unternehmens. Als eines der größeren in der Stadt ist das Labor von Marc Becker maßgeblich an der Pandemiebekämpfung beteiligt. Oder, vielleicht treffender: an der Pandemievermessung.