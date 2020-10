Die Nachverfolgung der Infektionsketten ist ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie - auch, um Einschränkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Dafür hat das städtische Gesundheitsreferat vor Kurzem Unterstützung durch 52 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erhalten. Eigentlich sind sie Militärmusiker des Gebirgsmusikkorps oder gehören zum medizinischen Fachpersonal. Und sie sind als sogenannte Containment- oder Epidemiologie-Scouts geschult, dürften also gut geeignet sein für den Einsatz als Corona-Detektive.

Seit dem 25. September und noch bis Anfang November arbeiten sie zunächst für die städtische Behörde - insgesamt fünf Wochen. Ihr Einsatz geht auf eine Entscheidung des Corona-Krisenstabs zurück. Und die Stadt lässt sich ihn auch einiges kosten. 20 Männer und Frauen, die nicht in München oder im Umland wohnen, bekommen die Unterbringung im Hotelzimmer gestellt; auch die Kosten für die Verpflegung aller 52 Zusatzkräfte trägt erst einmal die Stadt. Hinzu kommen Kosten für das Reinigen und Waschen der Kleidung des Bundeswehrpersonals, das im Hotel übernachtet, heißt es in einer Finanzierungsvorlage, die der Wirtschaftsausschuss im Stadtrat am Dienstag beschlossen hat. Insgesamt 200 000 Euro bezahlt die Stadt für den Einsatz, sie will sich das Geld jedoch vom Freistaat zurückholen. Gut möglich ist auch, dass die Soldaten länger bleiben - oder wiederkommen. Das Gesundheitsreferat geht davon aus, "dass sich in Abhängigkeit der nach wie vor sehr dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen in München in den kommenden Wochen weiterer Bedarf an Unterstützung durch die Bundeswehr ergeben kann", heißt es in dem Papier.