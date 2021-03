Von Kathrin Aldenhoff

Viele Elternverbände und Lehrerkräfte protestieren weiter dagegen, dass sich Schüler vor dem Unterricht in den Klassenzimmern selbst testen sollen. "Das Testen ist unumgänglich, aber das Klassenzimmer ist nicht der richtige Ort dafür", sagt die Vorsitzende des Landeselternverbands der Bayerischen Realschulen, Andrea Nüßlein. Ähnlich ist die Einschätzung an den Gymnasien. "Alle sind daran interessiert, dass die Schulen so lange wie möglich offen sind", sagt Daniel Schmidt, Vorsitzender der Elternbeiräte an den Münchner Gymnasien. Die Selbsttests seien dabei ein kleiner Baustein. Es müsse aber zu Hause getestet werden, mit den Eltern.

Das Thema polarisiert innerhalb der Elternschaft. Während die einen von einem hohen Infektionsrisiko beim Testen und sozialen und psychologischen Folgen für die Kinder sprechen, wünschen sich andere pragmatische Entscheidungen und ein Ende langer Diskussionen. Der Elternbeirat der Grundschule an der Gebelestraße hat einen Brief an Kultusminister Piazolo geschrieben, nennt die Selbsttests in den Klassenzimmern darin "nicht praktikabel und den Kindern schwer zuzumuten". Es sei zweifelhaft, ob die Grundschulkinder in der Lage seien, den Test selbst zu machen. Und es sei für ein Kind eine schwere Belastung, im Beisein aller anderen Kinder, in Abwesenheit der Eltern zu erfahren, dass es positiv getestet wurde.

Dieser Meinung sind aber nicht alle Eltern an der Schule. Cornelia Logemann sagt, man habe den Kindern in der Pandemie oft zu viel zugemutet: "Die Isolation, der Bewegungsmangel, unsere Überforderung mit der Situation." Selbsttests in der Schule halte sie aber für zumutbar. Viele Eltern würden die Lehrer dabei sicherlich auch gerne unterstützen. Eine andere Mutter sieht das ähnlich, sie möchte anonym bleiben. "Ich bin für die Tests", sagt sie. "Sie ermöglichen eine Normalität. Warum können wir das nicht umsetzen?" Sie sieht auch ein positives Testergebnis nicht als Problem. "Wenn sich ein Kind in der Schule übergibt, wird es auch an die Seite gesetzt und muss abgeholt werden."

Der Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverband (MLLV) hatte Anfang der Woche die Lehrer von Grund-, Mittel- und Förderschulen dazu aufgerufen, sich in der Sache der Selbsttests schriftlich an das Schulamt zu wenden und ihre Bedenken zu äußern. Der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte und Schüler sei bei der vom Kultusministerium angeordneten Testung nicht gewährleistet, heißt es vom MLLV. Außerdem werde auf die Persönlichkeitsrechte der Schüler keine Rücksicht genommen.

Andrea Nüßlein vom Landeselternverband der Realschulen hat mit dem Kultusministerium über die Selbsttests gesprochen. Dort habe man ihr gesagt, wenn Schüler sich zu Hause testen, sei keine Kontrolle gegeben. "Aber auch die Lehrer haben nicht die Möglichkeit, alle Schüler genau zu beobachten", sagt sie. Eine Möglichkeit wäre es ihrer Meinung nach, wenn die Schüler sich in einem anderen Raum in der Schule nacheinander testen oder in einem Pavillon auf dem Schulhof. Und dann am besten unter der Anleitung von medizinischem Personal, nicht von Lehrern.

Aber vielleicht, sagen auch viele, hat sich die Diskussion bald erledigt - wenn nach den Osterferien wegen einer zu hohen Inzidenz fast alle Schüler wieder Distanzunterricht haben.