Von Kerstin Lottritz und Katharina Blum

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in München steigen weiter an. Für die Schüler heißt das nur kurz nach den Sommerferien: einzelne Klassen müssen in Quarantäne oder ihre Schulen werden gleich komplett geschlossen. In München sind aktuell fünf Schulen von Coronafällen betroffen.

Für das neue Schuljahr gibt es mehrstufige Pläne, wie es abhängig vom lokalen Pandemie-Verlauf weitergehen soll. In der neuen Normalität gelten strikte Regeln des Hygiene-Rahmenplans, an dem die 6200 bayerischen Schulen ihren Alltag auszurichten haben.

Und der Rahmen-Hygieneplan legt auch fest, was passiert, wenn ein bestätigter Fall bei einer Schülerin oder einem Schüler auftritt: So wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schüler der Klasse werden am ersten Tag nach Ermittlung sowie am Tag fünf bis sieben nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall.

Positiv getestete Lehrkräfte müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht geben. Inwieweit die Schüler oder weitere Lehrkräfte eine Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall.

Eine vollständige Schließung aller Schulen im gesamten Stadtgebiet ab einem bestimmten Inzidenzwert ist im Drei-Stufen-Plan grundsätzlich nicht vorgesehen. Wenn die Gesundheitsbehörden aber aus Gründen des Infektionsschutzes eine Verschärfung der Regeln für erforderlich halten, ist nach Angaben der Stadt auch eine vollständige Umstellung auf Distanzunterricht möglich.

Kurz nach Schuljahresbeginn müssen nun auch in München zahlreiche Schüler wieder daheim bleiben. Ein Überblick (Stand: 11. September):