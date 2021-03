Protokolle von Jan Freybott, Kathrin Aldenhoff, Sabine Buchwald

Am Ende eines außergewöhnlichen Schulhalbjahres ist dann doch alles wie immer. Das Zwischenzeugnis steht an, zumindest für die meisten. Weil die Corona-Pandemie den Schulalltag vielerorts auf den Kopf stellt, gewinnt eine alte Diskussion neuen Schwung: Wie sinnvoll ist es, die Leistung der Kinder in Ziffern abzubilden? Auch in München ist das wieder zum Thema geworden, spätestens seit Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) sich einschaltete. Sie regte an, zu überlegen, ob Noten und Bewertungen in diesem Schuljahr nicht ausgesetzt oder angepasst werden könnten. Auch gute Schüler hätten sich schwergetan.