Die Corona-Lage ist in Münchens Schulen ganz unterschiedlich: Während in einigen Klassen die Hälfte der Kinder fehlt, sind es in anderen Klassen nur einzelne. Der Münchner Lehrerinnen- und Lehrerverband betrachtet die Situation dennoch als "katastrophal".

