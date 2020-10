Von Ekaterina Kel

Oscar Schlehaider hat eigens das warme Licht gedimmt. Es erinnert an die Vor-Corona-Zeiten, in denen man in geschlossenen Räumen unter orangenfarbenen Lampen neben ganz vielen anderen Menschen tanzen konnte. An diesem Abend leuchten die Lampen in Schlehaiders Club "Lucky Who" auf leere Tische. Wie schon seit März. Die Coronavirus-Pandemie macht auch hier Veranstaltungen fast unmöglich.