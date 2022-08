Von Martin Bernstein

Trommeln geben den Marschtakt vor. Hinter ihnen marschieren - wie jeden Mittwoch in München - knapp 1000 Menschen, die für sich in Anspruch nehmen "nicht rechts, nicht links" zu sein. Wofür sie sind? Schwer auszumachen. Wogegen? Das sagt ihr Sprecher Melchior Ibing in aller Deutlichkeit: gegen jede auch noch so niedrigschwellige Form staatlichen Infektionsschutzes. Und, seit Neuestem, aber inzwischen genauso wichtig: gegen die "sinnlosen ideologischen" Sanktionen, die sich gegen den Kriegs-Aggressor Russland richten. Vor allem aber sind sie, der Jubel beweist es, als Ibing seine Kundgebungsrede im Crescendo steigert: gegen "die korrupte Baggage an der Regierung". Und gegen die "Mainstream"-Medien. Und gegen internationale Organisationen, die allesamt als Produkte der "NWO", der angeblich geplanten "Neuen Weltordnung" geschmäht werden, als Erfüllungsgehilfen des "Great Reset".