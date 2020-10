Die Stadt hat sich entschlossen, die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wieder etwas zu lockern. Von Freitag an dürfen an privaten Feiern wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Geburtstagen unter freiem Himmel wieder bis zu 100 Menschen teilnehmen. Aktuell liegt die Grenze bei 50. Anlass für die Lockerung ist, dass am Mittwoch sowohl das Robert-Koch-Institut mit 34,7 als auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit 34,66 für München eine Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter dem Signalwert von 35 gemeldet haben. Auch die Drittligaspiele von Türkgücü gegen SV Wehen sowie TSV 1860 gegen Lübeck dürfen daher am Samstag mit Zuschauern stattfinden, allerdings nur mit maximal zehn Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Da es "noch keine stabile Tendenz für ein Infektionsgeschehen" gebe, bleiben die anderen Regeln jedoch bestehen: Bei Treffen im privaten Raum sowie in der Gastronomie sind nur bis zu zehn Personen erlaubt, bei Feiern in geschlossenen Räumen bis zu 25. Auch das Alkoholverbot an den öffentlichen Hotspots am Wochenende gilt weiter.