Kommentar von Heiner Effern

Das Vertrauen in das Corona-Management der Stadt ist erschüttert. Der Krisenstab, die Gesundheitsbehörden, aber auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) müssen sich fragen lassen, warum sie in der vierten Welle noch Fehler machen oder zumindest zugelassen haben, die man bei der ersten oder maximal der zweiten Welle noch hätte verstehen können. Ein völliger Kontrollverlust über das Ausmaß der neuen Ansteckungen geht in diesen Tagen einher mit dem offensichtlichen Zusammenbruch der Nachverfolgung von Kontakten, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Lage in den Kliniken beschreiben Mediziner bereits als dramatisch. Nun versucht OB Reiter, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Das kommt spät, ist aber bitter nötig.

Ob die Vorkehrungen ausreichen, muss sich noch zeigen. Das ist auch deshalb schwer zu bewerten, weil ja nicht einmal die Gesundheitsbehörden selbst wissen, wie viele Menschen in München infiziert sind. Die 2-G-Regel in der Gastronomie ist ein nachvollziehbarer und richtiger Schritt, sie wird noch für mehr Bereiche des öffentlichen Lebens kommen müssen. Ob Christkindlmärkte in solch einer Lage stattfinden sollen, ist zu bezweifeln. Wenn man die Beschicker und die Münchner partout nicht enttäuschen will, sollte man über eine generelle 2-G-Regel auch dort nachdenken.

Tief blicken lässt die Ankündigung, die Kontakt-Nachverfolgung komplett an eine private Firma zu vergeben oder zumindest 200 zusätzliche städtische Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Im ersten Fall muss man annehmen, dass die Beschäftigten in den Gesundheitsbehörden ihre Metier schlechter beherrschen als ein privater Anbieter. Im zweiten Fall fragt man sich, was sich der Krisenstab sowie die Spitzen der Stadt und der Gesundheitsbehörden denn in den vergangenen Monaten gedacht haben, als allerorten Experten vor der vierten Welle gewarnt haben. Wenn jetzt nicht zehn, 20 oder 50 Mitarbeiter fehlen, sondern satte 200, dann haben Verantwortliche entweder die Lage vollkommen falsch eingeschätzt, viel zu lange vor sich hin gedämmert oder sind ihrer Verantwortung nicht voll gewachsen.

Die Stadt München hat fast 40 000 Beschäftigte, da müssen in Krisenzeiten doch genügend darunter sein, die Befunde von Laboren aufnehmen, einpflegen und Kontakte nachverfolgen können. Die in der Verwaltung wenig geschulten Bundeswehrsoldaten, die der Stadt derzeit aus der Patsche helfen, sollen das dem Vernehmen nach sehr gut hinbekommen. Für den harten, vielleicht sogar dramatischen Corona-Winter, der nun droht, ist das nun von allen Beteiligten bei der Stadt einzufordern. Nur so kann neues Vertrauen wachsen.