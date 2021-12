Wohin führt der Weg nach der Ankunft? Einige Menschen sitzen im Hilton am Flughafen fest.

Weihnachten daheim oder allein im Quarantänehotel? Wer aus einem Virusvariantengebiet zurückkommt, kann sich da nicht sicher sein. Über Reisende am Münchner Flughafen, die auf das entscheidende Corona-Testergebnis warten.

Von Sabine Buchwald

Es wird ein Mini-Tannenbaum sein, der ihnen aufs Zimmer gebracht wird. Klein nur, aber ein Zeichen, dass Weihnachten ist und sich jemand Gedanken gemacht hat, wie es einem wohl gehen mag, wenn man nicht dort ist, wo man eigentlich sein möchte. Weihnachten gilt als Fest der Liebe und des Zusammenseins. Doch für einige Menschen kommt es dieses Jahr anders als erwartet. Sie sitzen fest im Hotel Hilton am Münchner Flughafen. Sie sind in Quarantäne, weil sie in Südafrika waren und positiv auf das Coronavirus getestet wurden.