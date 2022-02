Von Martin Bernstein

Legale Protestmärsche von Impfgegnern und Pandemieleugnern wird es am Mittwochabend in München nicht geben. Wer trotzdem auf die Straße geht, riskiert ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro. Ein Sprecher der Münchner Polizei kündigte am Mittag an, die kurz zuvor erlassene städtische Allgemeinverfügung konsequent durchzusetzen. Wie viele Beamte am Abend im Einsatz sein werden, ist noch unklar - die Zahl dürfte sich aber im Bereich der vergangenen Mittwoche bewegen, als jeweils bis zu 1000 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Maßnahmen überwachten.

Ihre neue Allgemeinverfügung hat die Stadt sehr kurzfristig erlassen - nämlich nahezu gleichzeitig mit ihrem Gültigkeitsbeginn um 11 Uhr. Die Gruppierung "München steht auf" ist damit möglicherweise zum Opfer ihrer eigenen Taktik geworden, durch kurzfristige Änderungen die Sicherheitsbehörden zu überrumpeln. Sie hatte zunächst einen Demonstrationszug durch die Stadt, beginnend auf dem Königsplatz, angemeldet. Nachdem die Stadt vor zwei Tagen - analog zur Vorwoche - eine stationäre Versammlung auf dem Königsplatz genehmigte, sagte die Gruppierung am Dienstag ihre eigene Kundgebung wieder ab. Und sie will das auch in Zukunft tun: "Wenn uns keine bewegte Versammlung genehmigt wird, werden wir konsequent jeden Mittwoch absagen", schrieben die Organisatoren auf Telegram.

Verbunden mit der Absage waren Aufrufe zu nicht angemeldeten Demonstrationen. Die aber sind sowohl von der Allgemeinverfügung als auch im Regelfall vom Bayerischen Versammlungsgesetz untersagt. "Die Menschen haben den Mut und die Mittel", so die Formulierung der Veranstalter um den ehemaligen "Basis"-Bundestagskandidaten Melchior Ibing, "ihren Protest auch außerhalb regulärer Versammlungen unignorierbar zu machen". Die Gruppierung kündigte an: "Entweder man lässt uns Mittwochs endlich laufen, oder wir sagen ab. Dass dann viele Menschen in der Kauffingerstraße und Umgebung unterwegs sind geschieht außerhalb unserer Initiative. Wir werden nichts tun um Irgendjemanden davon abzuhalten."

Ausdrücklich wiesen die Organisatoren von "München steht auf" anschließend darauf hin, dass es diesmal keine Allgemeinverfügung gebe: "Alles weitere dürfte auf der Hand liegen." Ihre Anhänger verstanden den Hinweis und riefen dazu auf, sich in der Innenstadt zu treffen. Stadt und Polizei rechnen mit mehreren tausend Personen, die da zusammenkommen könnten. Die Stadt erließ daraufhin zur Gefahrenabwehr ein Verbot derartiger Versammlungen, das sofort vollziehbar ist.

"Die Allgemeinverfügung dient dazu, einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Demonstrationen gegen die Pandemiebekämpfung könnten jedoch weiterhin nach vorheriger Anmeldung beim Kreisverwaltungsreferat und gemäß der dort erlassenen Auflagen durchgeführt werden, soweit keine unmittelbaren Gefahren für die öffentliche Sicherheit bestünden - allerdings müsse dafür die vorgeschriebene Anmeldefrist von 48 Stunden eingehalten werden.

Wer eine angemeldete Versammlung kurzfristig absage und dafür zu nicht angemeldeten Umzügen aufrufe, zeige damit, dass ihm "das Versammlungsrecht eh egal" sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Die Mobilisierung erfolge "nicht unerheblich über den Telegram-Kanal von 'München-steht-auf' und mit diesem Kanal verbundene Telegram-Kanäle", beobachtet die Münchner Polizei. Die Absage und die darauf folgende Kommunikation auf Telegram hätten die Debatte aufgeheizt.

Ein leuchtender Dank an alle, die sich an Regeln halten

Inzwischen ruft die Gruppierung offen dazu auf, zum Marienplatz zu kommen, wo die Stadt von 18 Uhr an Lichtbotschaften an die Rathausfassade projizieren lässt - laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Dank an alle Münchnerinnen und Münchner, "die sich geduldig an Regeln halten, die sich haben impfen lassen und die ihren Mitmenschen in Notlagen beistehen." Zu sehen sein werden die Begriffe #Wissenschaft, #Solidarität, #Demokratie und #Zusammenhalt. Die Organisatoren der Proteste behaupten: "Die angesagten Hashtags finden wir ja alle großartig."

Als Organisator Ibing vergangenen Mittwoch auf dem Königsplatz jedoch in einer Rede die parlamentarische Demokratie in Frage stellte, jubelten ihm etwa 2000 Anhänger zu. "Das Parteiensystem, so wie es jetzt ist, ist verkommen zu einer Klaviatur, auf der die Oligarchie spielt", rief der Sprecher der Gruppierung "München steht auf" damals. Anschließend tanzten er und seine Anhänger zu einem verschwörungsideologischen Song, in dem gegen "Medienhuren", die "Reichsten der Reichen", die seit 200 Jahren Kriege anzetteln und denen das Volk "wie Ratten" folgt, gerappt wird.

Bereits vor einem Jahr hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Bayern hervorgehoben, dass in dem Liedtext "bewusst oder unbewusst (...) mit antisemitischen Bildern über eine angebliche jüdische Weltverschwörung" gespielt werde.