Mehr als 1000 Beamte sollen am Abend illegale Kundgebungen in München verhindern. Ein Polizeisprecher warnt davor, Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen.

Von Martin Bernstein

Weit mehr als 1000 Polizeibeamte werden an diesem Mittwochabend das städtische Demonstrationsverbot überwachen. Neben Beamten des Polizeipräsidiums München ist auch die Bundespolizei im Einsatz, die insbesondere die Bahnhöfe im Stadtgebiet kontrolliert. Andreas Franken, Pressesprecher der Münchner Polizei, richtete einen eindringlichen Appell an Pandemieleugner und Impfgegner, die in ihren Telegram-Chatgruppen ankündigen, das Verbot missachten und in Gruppen "spazieren gehen" zu wollen: "Unterlassen sie dies."

Die Polizei werde die von der Stadt als Allgemeinverfügung erlassenen Vorgaben konsequent durchsetzen. Die Sicherheitskräfte würden sich an neuralgischen Punkten "offensiver positionieren" als in den vergangenen Wochen.

In Münchner Telegram-Gruppen wird derweil offen darüber diskutiert, an welchen Orten unangemeldete Demonstrationen am wirkungsvollsten seien. Die ursprünglich angemeldete, von der Stadt aber abgelehnte Demostrecke von der Universität über die Ludwigstraße wird immer wieder genannt, aber auch der Marienplatz, die Sonnenstraße und angrenzende Bereiche im Hackenviertel sowie der Bereich um Stachus und Lenbachplatz.

Dort, so das Kalkül der Marschierer in spe, habe die Polizei weniger Zugriffsmöglichkeiten. Das wäre ein Irrtum, entgegnet Polizeisprecher Franken. Dringend appelliert er an Eltern, auf keinen Fall Kinder zu verbotenen Aufmärschen mitzunehmen oder gar als Schutzschilde in die erste Reihe zu stellen. Franken schließt nicht aus, dass es am Abend viele Anzeigen und viele Festnahmen geben könnte. Die Kriminalpolizei sei darauf vorbereitet.

Auch die Bundespolizei hat die Zahl ihrer Beamten aufgestockt und zusätzlich Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei angefordert. Man stehe in engem Austausch mit dem Polizeipräsidium und der Deutschen Bahn Sicherheit. Polizeidirektor Michael Rupp, der Inspektionsleiter der Münchner Bundespolizei, hat darüber hinaus auf die im öffentlichen Nahverkehr und in Zügen geltenden Infektionsschutzmaßnahmen und die FFP2-Maskenpflicht erinnert, die auch im Hauptbahnhof gelte.

Melchior Ibing, ein Sprecher der Gruppierung "München steht auf", hat in einer Videobotschaft seine Unterstützer dazu aufgerufen, friedlich zu bleiben. Er habe aber den Eindruck, dass seitens "der Regierenden" alles getan werde, "um eine Eskalation zu provozieren".

In der Telegram-Gruppe wurde diese Darstellung sofort aufgegriffen: Von "versteckter Kriegsführung, die die Politiker hier spielen," war die Rede und von "Gewalt-Provokationen der Polizei und (...) von eingeschleusten Provokateuren". Einer schlägt vor: "Lieber mal die Cops einkesseln, Spieß umdrehen." Gegen Mittag berichtete Ibing, dass es noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts gebe zu seinem Eilantrag, mit dem er die ursprünglich angemeldete Demonstration durch die Ludwigstraße juristisch erzwingen will.

Davon abgesehen ist die rechtliche Lage in München am Mittwochabend so: Kundgebungen sind nur erlaubt, wenn sie 48 Stunden zuvor angemeldet wurden - das hätte also bis Montagabend passieren müssen. Die einzige Versammlung, für die das zuträfe, ist die von der Stadt auf die Theresienwiese verlegte Kundgebung von "München steht auf".

"Selbstverständlich" werde man diese auf 2000 Teilnehmer begrenzte Versammlung aber nicht abhalten, hat die Gruppierung schon angekündigt. "Lieber sagen wir eben ab." Nicht angemeldete, als "Spaziergänge" deklarierte Demonstrationen mit Corona-Bezug sind am Mittwoch und Donnerstag verboten, Teilnehmern drohen Bußgelder von bis zu 3000 Euro. Aber auch größere Gruppen, die nicht als Versammlung zu erkennen sind, wird die Polizei auflösen. Weil sich nach der Infektionsschutzverordnung nur maximal zehn Personen treffen dürfen. Sofern alle geimpft sind.