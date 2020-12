Einzelne Bewohner der Landeshauptstadt lassen sich von hohen Infektionswerten und überlasteten Intensivstationen nicht vom Feiern abhalten. Die Polizei löste am Samstag zwei Partys in Schwabing auf, einmal mit acht und einmal mit 13 Gästen. Elf Personen feierten in einer Wohnung in Forstenried. Alle bekamen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Sie erwarten Geldbußen zwischen 500 und 5000 Euro. Die Polizei zeigt sich derweil entschlossen, die Einhaltung der Regeln zu überwachen und Verstöße konsequent zu ahnden. Am Wochenende führten die Beamten 4500 Kontrollen durch. 371 Verstöße wurden angezeigt. 165 betrafen die nächtliche Ausgangssperre.