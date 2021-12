Was die Betreiber eines Clubs an der Sonnenstraße am Samstagabend aufgezogen haben, erinnert ein bisschen an das Chicago der Prohibitionszeit in den 1920er Jahren: Wer als Eingeweihter an die Hintertür klopfte, durfte hinein und feiern, Sperrstunde um 22 Uhr hin oder her. Dass dies einer Polizeistreife gegen Mitternacht trotz aller Heimlichkeit auffiel, hat nun für Betreiber und rund 30 Gäste Konsequenzen.

Mehrere Streifen rückten an, kontrollierten die Anwesenden, sprachen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutz- sowie gegen das Jugendschutzgesetz aus und schickten die Gäste nach Hause. Den oder die Betreiber des Clubs erwartet nun ein hohes Bußgeld.