Von Franziska Ruf und Nora Theisinger

Bis zu 200 Euro kann ein PCR-Test kosten. Aber es gibt Ausnahmen: Wer unter Symptomen leidet, die auf das Coronavirus hindeuten, oder bei wem der Selbsttest eine Infektion anzeigt, bekommt den Abstrich kostenlos. Das gilt auch für Kontaktpersonen von Erkrankten - wenn sie wissen, wie.

Wie bekommen Kontaktpersonen einen kostenlosen PCR-Test?

Die Zahl der Ansteckungen steigt und mit jedem Erkrankten kommen mehrere enge Kontaktpersonen hinzu. Normalerweise erfasst das Gesundheitsamt diese und schickt den Ungeimpften unter ihnen einen Quarantänebescheid, mit dem sie einen kostenlosen PCR-Test erhalten.

In München aber hinkt die Behörde seit Wochen hinterher. Mit bis zu 2500 Personen hat das Amt nach eigenen Angaben täglich Kontakt, darunter 800 mit Aufforderungen zur Quarantäne, dennoch konnte es nicht alle Infizierten zeitnah informieren. Auch deren Kontaktpersonen haben folglich keinen Quarantänebescheid bekommen. Diese Verzögerungen sollen nach Angaben eines Sprechers "zeitnah behoben sein". Auch bei der Corona-Hotline ist es aktuell schwierig, Hilfe zu bekommen. Dort vertröstet einen häufig der Anrufbeantworter, es später noch einmal versuchen zu können, weil gerade alle Mitarbeiter im Gespräch seien.

Welche Alternativen gibt es?

Kontaktpersonen müssen nicht auf die Bescheinigung des Gesundheitsamts warten, erklärt ein Sprecher des Gesundheitsreferats. Im städtischen Testzentrum auf der Theresienwiese können Ungeimpfte wie Geimpfte eine Selbstauskunft ausfüllen und mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie enge Kontaktpersonen sind. Dafür müssen sie den Namen der infizierten Person angeben. Ein Termin ist dafür nicht nötig, kann aber unter www.corona-testung.de vereinbart werden. Der Andrang wächst: Am Mittwoch etwa haben sich fast 1000 Menschen auf der Theresienwiese testen lassen. Dort gibt es übrigens nur Abstriche, die für die Betroffenen kostenfrei sind. Selbstzahler müssen sich eine private Teststation suchen.

Was ist bei einem positiven Selbsttest zu tun?

In diesem Fall bringen die Betroffenen diesen entweder mit zum Termin oder laden vorab ein Foto des Tests bei der Online-Terminbuchung hoch. Ein positiver Selbsttest berechtigt zum kostenlosen PCR-Abstrich beim städtischen und bei privaten Testzentren oder beim Arzt. Betroffene dürfen laut Stadt dann allerdings nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Termin fahren, sondern müssen etwa das Auto nehmen. Bis zu einem negativen Ergebnis gilt die Quarantänepflicht.

Die Corona-Warn-App leuchtet rot. Was nun?

Wer ein erhöhtes Risiko auf dem Smartphone angezeigt bekommt, weil es mittels Bluetooth die Nähe zu einer infizierten Person ermittelt hat, soll seine Begegnungen reduzieren und hat Anspruch auf einen kostenlosen Test sowohl bei kommunalen und privaten Zentren als auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Die Corona-Warn-App muss dann bei den Teststellen vorgezeigt werden.

Und wer schon Symptome hat?

Mit Symptomen wie etwa Husten oder Fieber muss man einen Arzt aufsuchen. Ein kostenloser PCR-Test ist dann möglich, allerdings nicht beim städtischen Zentrum, teilweise aber bei privaten Stellen.

Ich will den PCR-Test selbst zahlen.

Private Zentren und niedergelassene Ärzte können einen Test für Selbstzahler durchführen. Zwischen 40 und 200 Euro werden dafür fällig. Trotz der Kosten nutzen viele Menschen diese Möglichkeit. In den drei Testzentren des Sonnen-Gesundheitszentrums auf der Museumsinsel, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Schwanthalerhöhe sowie in Haidhausen ließen sich etwa 4000 Personen täglich testen, sagt Michael Schleef vom Gesundheitszentrum. Die meisten von ihnen zahlten den Test selbst. Auch in den Teststellen von Test Smart griffen um die 70 Prozent der täglich 150 Getesteten selbst in die Tasche, erklärt Klaus Kilfitt, "Tendenz stark steigend."