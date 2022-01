Der PCR-Test wird von Medizinern als der "Goldstandard" unter den Corona-Tests bezeichnet. In München können sich Bürgerinnen und Bürger an zahlreichen Standorten Testen lassen, zum Beispiel an der Theresienwiese oder am Deutschen Museum.

Von Thomas Balbierer

Die Schlangen vor den Münchner Corona-Teststellen werden länger. Seit die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen dominiert, haben sich die Corona-Fälle in der Stadt fast verfünffacht - die Sieben-Tage-Inzidenz, vor Beginn der Weihnachtsferien knapp unter 200, sprengte am Freitag die 1000er-Grenze. Und mit den Zahlen geht auch die Nachfrage nach PCR-Tests steil nach oben. Gibt es genug Tests für alle, wann ist der Abstrich kostenlos und warum sollte man die Corona-Warn-App an der Teststation lieber ausschalten? Die SZ gibt Antworten auf wichtige Fragen.

Droht in München ein PCR-Test-Mangel?

Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bund, Generalmajor Carsten Breuer, warnte kürzlich vor einer Testknappheit, wenn in der Omikron-Welle immer mehr Menschen einen PCR-Test bräuchten. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, derzeit stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, regte am Donnerstagabend im ZDF an, PCR-Tests künftig nur noch in bestimmten Fällen zur Verfügung zu stellen und verstärkt auf Antigen-Schnelltests zurückzugreifen. Droht also ein Engpass?

Michael Schleef reagiert entspannt auf diese Frage. Der Laboratoriumsmediziner ist Arzt im Sonnen-Gesundheitszentrum, das in München sechs Corona-Teststellen betreibt, etwa am Deutschen Museum und beim Verkehrszentrum im Bavariapark. Zwar habe sich die Zahl an PCR-Tests seit Ende Oktober nahezu verdoppelt, sagt Schleef, zwischen acht- und neuntausend PCR-Tests führe man derzeit am Tag durch. "Aber im Moment kommen wir noch hinterher. Eine Knappheit ist nicht absehbar."

Das Münchner Gesundheitsreferat teilt auf Anfrage mit, dass es zwar keine Prognosen über die Entwicklung des Infektionsgeschehens und des Testaufkommens geben will, derzeit jedoch "kein Engpass bekannt" sei. Im städtischen Testzentrum auf der Theresienwiese finden aktuell mehr als 2000 PCR-Testungen an Wochentagen statt. Michael Schleef gibt sich selbst bei weiter steigenden Corona-Zahlen zuversichtlich: "Wir können unsere Kapazitäten noch deutlich hochfahren." Die Versorgung sei sichergestellt.

Wie lange muss man auf ein Testergebnis warten?

Die große Nachfrage bleibe aber nicht ganz ohne Folgen, sagt Schleef. Die Auswertungszeit der PCR-Tests habe sich durch das hohe Aufkommen an seinen Standorten zuletzt erhöht. Statt fünf dauere es nun eher acht Stunden, bis Getestete wissen, ob sie das Virus in sich tragen oder nicht. Das im Auftrag der Stadt betriebene Testzentrum auf der Theresienwiese gibt online Wartezeiten von einem bis maximal drei Tagen an.

Wann ist der PCR-Test kostenlos?

Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test haben zahlreiche Gruppen: Menschen mit Symptomen oder einem positiven Selbst- oder Schnelltest, Schwangere und Stillende, vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen eingestufte Bürger, Mitbewohner von Infizierten sowie alle, die laut der Corona-Warn-App eine Risikobegegnung hatten. Auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder in besonders gefährdeten Berufen arbeiten, müssen nicht für den PCR-Test zahlen. Zum Testen sollte man den Personalausweis sowie einen entsprechenden Nachweis mitbringen, falls vorhanden.

Die meisten kämen derzeit wegen eines positiven Selbst- oder Schnelltests zum Abstrich, sagt Teststellenbetreiber Schleef. Etwa die Hälfte der acht- bis neuntausend täglichen PCR-Tests sei auf diese Gruppe zurückzuführen. Rund 35 Prozent seiner Kundinnen und Kunden würden wegen einer Risikowarnung in der Corona-Warn-App vorstellig. "Der Anteil hat stark zugenommen", sagt der Mediziner. Im Testzentrum an der Theresienwiese liegt die Quote noch etwas höher. Nach Zahlen des Gesundheitsreferates gingen zwischen dem 10. und 18. Januar 41 Prozent der PCR-Tests auf eine Warnung in der Corona-App zurück.

Ist zum "Freitesten" aus der Isolierung ein PCR-Test nötig?

Nein. Laut den aktuellen Quarantäne- und Isolationsregeln können sich positiv auf das Coronavirus getestete Personen frühestens nach sieben Tagen aus der Isolierung "freitesten", wenn sie seit mindestens zwei Tagen keine Krankheitssymptome mehr haben. Ein Antigen-Schnelltest reicht dann aus, das Ergebnis kommt deutlich schneller, meist innerhalb von 20 Minuten. Das Bundesgesundheitsministerium betont auf seiner Homepage, PCR-Tests zum vorzeitigen Ende der Quarantäne sollten "in erster Linie dann zum Einsatz kommen, wenn eine hohe Sicherheit notwendig ist". Bei Pflegepersonal und Krankenhausmitarbeitern ist ein PCR-Test nach einer Infektion verpflichtend. Wer nach acht Tagen in Quarantäne keine Symptome hat, darf die Isolierung am zehnten Tag ohne Test beenden.

Was, wenn die Corona-App kurz nach dem Testen erneut Alarm schlägt?

Mit der sprunghaften Ausbreitung der Omikron-Variante werden in diesen Tagen immer mehr Menschen eine rote Kachel mit dem Schriftzug "erhöhtes Risiko" auf ihrem Handy entdecken. Begegnungen mit Infizierten im Bus oder im Supermarkt werden wahrscheinlicher, das ist simple Mathematik. Fast jeder vierte PCR-Test in seinen Stationen sei derzeit positiv, sagt Michael Schleef, in dem Labor, das auch die Abstriche von der Theresienwiese auswertet, liegt die Positivquote laut Gesundheitsreferat bei 20 Prozent.

Immer wieder berichten Münchnerinnen und Münchner derzeit davon, dass sie schon kurz nach dem Besuch einer Corona-Teststation erneut eine Warnmeldung auf dem Smartphone hatten - also gleich nochmal testen? Nicht unbedingt, wenn sich die Risikobegegnung eindeutig auf das Warten in der Testschlange zurückführen lässt. Eine Ansteckung mit Maske und Abstand im Freien ist eher unwahrscheinlich. Das Robert-Koch-Institut rät online sogar dazu, die App in der Teststelle vorübergehend zu deaktivieren. "Damit verhindern Sie unnötige Warnungen."

PCR-Tests in München

Teststation auf der Theresienwiese: Dort betreibt die Stadt in Kooperation mit dem privaten Dienstleister Aicher Ambulanz ein Testzentrum.

Kosten: Es gibt den PCR-Test hier nur für Personen, die ihn kostenlos bekommen - also etwa Menschen mit roter Corona-Warnapp, Krankheitssymptomen oder einem positiven Schnelltest.

Termine: Montags bis sonntags, Termine gibt es hier.

Deutsches Museum: Auf der Museumsinsel im kleinen Innenhof des Deutschen Museums nahe der Ludwigsbrücke kann man sich täglich einem PCR-Test unterziehen.

Kosten: 75,77 Euro mit internationalem Zertifikat

Außerdem: Antikörpertests

Weitere Standorte: Verkehrszentrum Deutsches Museum (Am Bavariapark 5, auch sonntags geöffnet), Haidhausen (Rosenheimer Straße 72, werktags), Moosach (Bunzlauer Straße 36, werktags), Ramersdorf (Ramersdorfer Straße 7, werktags), Neuperlach (Fritz-Erler-Straße 3, werktags).

(Am Bavariapark 5, auch sonntags geöffnet), (Rosenheimer Straße 72, werktags), (Bunzlauer Straße 36, werktags), (Ramersdorfer Straße 7, werktags), (Fritz-Erler-Straße 3, werktags). Termine: Getestet wird sowohl mit als auch ohne Termin. Termine gibt es hier.

Testzentrum München West: Auf dem Gelände des Backstage in der Reitknechtstraße 6 bietet Dr. Boris Bill PCR-Tests an.

Kosten: für Personen mit Wohnsitz in Deutschland 35 Euro plus 50,50 Euro für Laborkosten, mit medizinischem Zertifikat. Für Personen mit Wohnsitz im Ausland 94 Euro, mit internationalem Zertifikat

Außerdem: Antigen- und Antikörpertests

Termine: Auch am Wochenende, Termine gibt es hier.

Ärztehaus Nymphenburg: Die Praxis von Dr. Sirfy bietet in der Rosa-Bavarese-Straße 1 PCR-Tests an.

Kosten: 95 Euro, weitere 15 Euro kostet ein internationales Zertifikat

Außerdem: Antigen- und Antikörper-Schnelltests

Termine: Werktags, Termine gibt es hier.

Teststation zum Sollner Hirschen: Am Biergarten zum Sollner Hirschen in der Sollner Straße 43 gibt es täglich, also auch am Wochenende, PCR-Tests. Testung laut Anbieter nur ohne Symptome.

Kosten: 71,20 Euro

Außerdem: Antigen-Schnelltests

Weitere Standorte: Bogenhausen-Oberföhring (KiTZ) (Cosimastraße 121-123, täglich), Am Klinikum rechts der Isar (Trogerstraße 27, täglich), Sendling-Westpark (Cimbernstraße 4, werktags)

(Cosimastraße 121-123, täglich), (Trogerstraße 27, täglich), (Cimbernstraße 4, werktags) Termine: Ohne Termin möglich. Wann die Standorte geöffnet haben, kann man unter www.test-dich-frei.de nachschauen.

Im Corona-Testzentrum im Gasteig München (Rosenheimer Straße 5) führt die Temedos Praxis unter Dr. Dietmar Peikert PCR-Tests durch.

Kosten: 69,90 Euro für ein Ergebnis am Folgetag, 99,90 Euro für ein Ergebnis am Testtag.

Außerdem: Antikörper- und Antigen-Schnelltests

Termine: Täglich, Termine gibt es hier.

PCR test Deutschland testet in Giesing. In der Tegernseer Landstraße 76 in Giesing bekommen Besucher ihr Testergebnis innerhalb von 30 Minuten.

Kosten: 109 EUR, inklusive Zertifikat.

Termine: täglich, Termine gibt es hier.

Tests am Flughafen

MediCare: Terminal 1, Ebene 3

Kosten: 184,44 Euro

Außerdem: Antigen- und Antikörper-Schnelltest

Centogene: Terminal 1, Ebene 3

Kosten: Ein normaler PCR-Test kostet 69 Euro, dann dauert es bis zum Ergebnis 24 Stunden. Innerhalb von 75 Minuten gibt es den Test für 139 Euro. Wer das Ergebnis innerhalb von 35 Minuten braucht, zahlt 239 Euro.

Außerdem: Antigen-Schnelltest

Test & Fly-Zentrum: Terminal 2, Ebene 4

Kosten: Innerhalb von zwei bis vier Stunden gibt es das Ergebnis für 128 Euro. Wer es innerhalb von einer bis zwei Stunden braucht, zahlt 178 Euro.

Außerdem: Antigen-Schnelltest

Termine: täglich, Termine gibt es hier.

Wo gibt es in München Schnelltests?

Bereits seit 15. November können sich alle Menschen wieder kostenlos mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen, unabhängig vom Impfstatus. In München gibt es dafür in der ganzen Stadt Teststellen. Die Karte gibt eine Übersicht über die Stationen.

Der Überblick basiert auf Informationen, die an die Landeshauptstadt München übermittelt werden, diese sollten vor dem Besuch auf der Webseite des Anbieters überprüft werden. Mit einem Klick auf die Punkte finden Sie Adresse und Webseite des Testzentrums.

Wo gibt es weitere Informationen?

Unter 089/233-96333 hat das Referat für Gesundheit und Umwelt in München eine Hotline eingerichtet, die von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) von 8 bis 16 Uhr Fragen zum Coronavirus beantwortet.

Auf www.muenchen.de/corona hat die Stadt zahlreiche weitere Informationen gesammelt. Die "Coronavirus-Hotline" der Staatsregierung ist unter 089/122220 täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar.