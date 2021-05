Von Linus Freymark

Nein, wirklich geglaubt haben Markus Engel und die anderen Ärzte der München Klinik in Bogenhausen nicht mehr an den 42-Jährigen. Drei Monate war der Mann, der an Covid-19 erkrankt war, an eine ECMO-Maschine angeschlossen. Diese Herz-Lungen-Maschine ist oft die letzte Hoffnung bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Sie übernimmt das, was normalerweise Herz und Lunge leisten, reichert das Blut mit Sauerstoff an, befreit es vom Kohlenmonoxid. Meistens sind die Betroffenen nur für kurze Zeiträume an eine "künstliche Lunge" angeschlossen, die Behandlung ist nur zur Überbrückung gedacht.

Aber um etwas überbrücken zu können, braucht es Perspektiven, die Aussicht darauf, dass sich der Patient demnächst aus eigener Kraft wieder erholen wird. Und die gab es bei dem 42-Jährigen eigentlich nicht. "Aber ich wollte diesem jungen Mann nicht sagen, dass wir ihn aufgeben", erzählt Markus Engel, Oberarzt in der Bogenhausener Klinik. Also kämpften er und seine Kollegen weiter um das Leben ihres Patienten. 91 Tage lang. Bis ihn die Ärzte wieder von der ECMO-Maschine abnehmen und vergangene Woche, nach insgesamt 129 Tagen Behandlung, aus dem Krankenhaus entlassen konnten.

Das Beispiel zeigt die Bedeutung von ECMO-Maschinen bei der Behandlung von Corona-Patienten - und legt ein Problem offen, das im Kampf gegen die Pandemie häufig auftritt. Denn es gibt zu wenige Geräte für zu viele Patienten. In der München Klinik gibt es aktuell fünf Herz-Lungen-Maschinen, mehr als 20 Patienten wurden bislang daran angeschlossen. In der dritten Welle, während der vermehrt Corona-Patienten im Alter von 30 und 50 Jahren in die Intensivstationen eingeliefert wurden, ist der Bedarf noch einmal gestiegen.

"In der dritten Welle sehen wir deutlich mehr Bedarf, als wir allein abdecken können", berichten die Intensivmediziner der München Klinik in einem gemeinsamen Statement. Mit der Herz-Lungen-Maschine würden nicht die Ursachen der Beschwerden behandelt, "mit der ECMO gewinnen wir bei akutem Lungenversagen vor allem Zeit, in der sich die Lunge erholen soll". Für jüngere Patienten, bei denen die Aussicht auf Genesung nach einer Corona-Erkrankung statistisch höher ist als bei älteren, ist dieser Zeitgewinn oft entscheidend.

Um dem gestiegenen Bedarf gerecht werden zu können, hat die München Klinik nun ein mobiles ECMO-Team ins Leben gerufen, um flexibel reagieren zu können, wenn in einem der Standorte eine Herz-Lungen-Maschine gebraucht wird. Dadurch, dass das Gerät künftig zum Patienten kommt und nicht der Patient zum Gerät, sollen die für die Betroffenen oft anstrengenden Patiententransporte reduziert werden.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betont die Bedeutung der lebenserhaltenden Maschinen. Bayernweit gebe es etwa 70 Plätze an Herz-Lungen-Maschinen, die Staatsregierung werde den Ausbau der ECMO-Kapazitäten unterstützen. Und vielleicht gibt es dadurch ja bald wieder so hoffnungsvolle Nachrichten wie von jenem 42-Jährigen aus der München Klinik - man kann sie in diesen Zeiten gut gebrauchen.