Etwa 40 Menschen sollen sich dort aufgehalten haben, ein genervter Anwohner beschwerte sich schließlich. An diesem Wochenende will die Polizei nochmal verstärkt kontrollieren.

Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das nächtliche Alkoholverbot Anfang der Woche gekippt hatte, haben Donnerstagnacht wieder Nachtschwärmer am Baldeplatz lautstark gefeiert. Gegen 23 Uhr beschwerte sich ein genervter Anwohner bei der Polizei, dass sich eine Gruppe junger Leute laut verhielte und Alkohol konsumierte, so die Polizei. Mehrere Streifen rückten, wie schon mehrmals in diesem Sommer, aus.

Am Baldeplatz trafen sie rund vierzig Personen an, die dort feierten, ohne den Mindestabstand einzuhalten. Die Partygänger wurden kontrolliert und ihre Personalien festgestellt, anschließend bekamen sie für den Baldeplatz einen Platzverweis. Da die Größe der Gruppe den aktuell zulässigen Wert von zehn Personen deutlich überschritt, erhielten sie zudem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Da es an diesem Samstag noch einmal spätsommerlich warm werden soll, wird die Polizei mit einem "erhöhten Kräfteeinsatz" an den bekannten Hotspots wie zum Beispiel dem Gärtnerplatz Präsenz zeigen, wie eine Sprecherin am Freitag ankündigte.