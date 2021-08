Von Tiana Zoric, München

Die Menschen auf den Fotos sind unscheinbar. Beim Vorbeigehen hat man sie nach ein paar Schritten meist schon vergessen - wenn sie einem überhaupt auffallen. Doch durch ihre Berufe können viele andere ein normales Leben führen. 60 dieser Menschen finden sich von diesem Dienstag an auf Plakaten in verschiedenen Münchner U-Bahn-Stationen wieder. Ihnen ist das Kunstprojekt "the essentials" gewidmet. Eine Hommage an all diejenigen, die systemrelevant sind.