Corona-Notbremse in München endet am Dienstag

Der Inzidenzwert in der Stadt liegt den fünften Tag in Folge unter 100. Ab Dienstag greifen in München weitreichende Lockerungen etwa bei der der Ausgangssperre. Selbst Biergartenöffnungen gelten als wahrscheinlich.

Von Martin Moser

Den fünften Tag in Folge liegt München unterhalb der 100er-Marke: Das Robert-Koch-Institut weist für diesen Sonntag einen Inzidenzwert von 91,2 aus. Die Folge: Ab Dienstag endet die Notbremse in der Stadt, es greifen die Erleichterungen, die Bund und Land erlauben.

Die Ausgangssperre wird demnach wieder wegfallen. Es gibt Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, es dürfen sich dann bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Möglich wird zudem eine Rückkehr von Schülern in den Wechsel- und teils in den Präsenzunterricht. Beim Einkaufen bleibt es beim "Click and Meet", aber die Testpflicht fällt weg.

Wahrscheinlich ist damit auch eine Öffnung der Biergärten und Terrassen der Gastronomie geworden. Nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kann die Stadt nun im Einvernehmen mit dem bayerischen Gesundheitsministerium auch dort weitere Öffnungsschritte zulassen - das Ministerium muss dafür aber seine Zustimmung geben. Da das in Bayern bei 13 Landkreisen und kreisfreien Städten am Samstag bereits erfolgt ist, gilt das für die Stadt München auch als sehr wahrscheinlich. Ebenfalls dieser Zustimmung bedarf es für Lockerungen bei Theater, Opern- und Konzerthäusern und im Bereich Sport.

"Es ist erfreulich, dass wir jetzt endlich wieder erste Erleichterungen sehen und damit einen kleinen Schritt zurück zur Normalität", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das liege aus seiner Sicht an der großen Disziplin der meisten Münchnerinnen und Münchner, die sich sehr konsequent an die Regeln gehalten hätten. Am vergangenen Montag meldete die Stadt noch einen Inzidenzwert von 126,4, am Dienstag fiel er auf 112,4 - seitdem sinkt er kontinuierlich.