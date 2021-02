Von Franz Kotteder

Richtig schön wird eine Salvatorrede, wenn man dazu die Gesichter der Derbleckten sieht. Doch heuer muss man auf diesen Spaß verzichten: Am Freitag teilte die Paulaner-Brauerei mit, dass es am 3. März zwar eine Fastenpredigt von Maxi Schafroth geben wird - aber die hält er in einem leeren Saal auf dem Nockherberg. Denn wegen Corona wird nicht nur "Sauber derbleckt", so der Titel der Livesendung im Bayerischen Fernsehen, sondern auch hygienisch einwandfrei. Ebenfalls kein Scherz: Das Singspiel entfällt in diesem Jahr.