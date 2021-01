Viele Münchner seien zwar bei gutem Wetter an diesem Wochenende draußen unterwegs gewesen, aber die meisten seien den Appellen der Polizei gefolgt und hätten sich an die Corona-Regeln gehalten, erklärte eine Sprecherin. Streifen waren an den bekannten Hotspots sehr präsent, stellten dort allerdings kaum Verstöße fest. Die Menschen hielten sich an die Abstände und trugen Masken, so die Sprecherin.

Einige Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es indes schon, am Ost- und Hauptbahnhof etwa waren einige Menschen ohne triftigen Grund nach 21 Uhr trotz Ausgangssperre unterwegs, zudem lösten die Beamten am Samstag je eine Party mit 15 Personen in einer Wohnung am Hart und eine mit zwölf Personen in Schwabing auf. Bei der Party in Schwabing versuchten einige Teilnehmer zu fliehen, als die Polizei kam, eine Person verletzte sich dabei.