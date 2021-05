In einem Brief an Ministerpräsident Söder verlangt der Oberbürgermeister noch mehr Erleichterungen - vor allem bei den Kontaktbeschränkungen und im Kulturbereich.

Von Ekaterina Kel

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert angesichts fallender Infektionszahlen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. In einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht Reiter von der "Perspektive einer Normalisierung des Alltagslebens" und formuliert zahlreiche konkrete Änderungswünsche an die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. So kritisiert er bei den Kontaktbeschränkungen eine "wesentliche Regelungslücke": Liege die Inzidenz unter 35, wie aktuell in München, so gebe es keine Abstufungen bis zum Erreichen einer Null-Inzidenz. Man kann also höchstens zu zehnt zusammenkommen - und das nur aus drei Hausständen -, selbst wenn das Infektionsgeschehen sich weiter beruhigt. Hier sieht Reiter "zwingend die Notwendigkeit einer Änderung", heißt es in dem Brief. Es müsse den Menschen angesichts sinkender Inzidenzzahlen und des spürbaren Rückgangs der Covid-19-Patienten in den Kliniken wieder gestattet sein, sich auch mit mehr als drei Hausständen zu treffen.

Auch bei Regelungen im Kulturbereich sieht der OB Nachholbedarf. So sei es "aus infektiologischer Sicht wenig sachgerecht", dass kulturelle Open-Air-Veranstaltungen mit höchstens 250 Besuchern stattfinden dürften, Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser im Innenraum jedoch keinerlei Beschränkungen hätten. Außerdem hätten etwa Stadtteilkulturzentren keinerlei Öffnungsperspektive. Zudem bringt Reiter die Zurücknahme einer strengen Maskenpflicht ins Spiel. Er befürworte, "wenn nicht schon die vollständige Abschaffung der Maskenpflicht, zumindest eine Anbindung an eine in der Verordnung definierte Inzidenzgrenze", heißt es in dem Brief an Ministerpräsident Söder.