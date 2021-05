Welche Regeln ab heute in München gelten

Ab Dienstag kann es in München zu Lockerungen kommen.

Von Martin Moser

München ist kein Hotspot mehr. Fünf Tage hintereinander lag die Stadt unter der 100er-Marke: Das Robert-Koch-Institut wies für Sonntag einen Inzidenzwert von 91,2 aus - somit darf von diesem Dienstag an gelockert werden. Die Notbremse endet und es greifen die Erleichterungen, die Bund und Land erlauben. Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt bei 78,0 - am vergangenen Montag lag der Werr noch bei 126,4.

Was sich von Dienstag an ändert

Die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt komplett.

von 22 bis 5 Uhr entfällt komplett. Es gibt außerdem Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen , es dürfen sich dann bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nach wie vor nicht mitgerechnet. Die Kontaktbeschränkung gelten nicht für vollständig gegen Corona geimpfte Personen ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung sowie Genesene mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchsten sechs Monate zurückliegt. Bei privaten Treffen werden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.

Beim Einkaufen bleibt es beim "Click & Meet", das heißt, mit vorheriger Terminvereinbarung. Jedoch entfällt hier für alle die Testpflicht.

An den Schulen ist eine Rückkehr in den Wechsel- und teils in den Präsenzunterricht möglich. Das hängt von der Größe der Klassenzimmer ab und von der Möglichkeit, die nötigen Abstände einzuhalten.

In den Kitas startet der eingeschränkte Regelbetrieb am Dienstag wieder.

startet der eingeschränkte Regelbetrieb am Dienstag wieder. Museen und Kulturstätten können mit Terminbuchung wieder öffnen. Auch zu Friseuren, zur Fußpflege und anderen körpernahen Dienstleistungen kann man wieder ohne Corona-Test.

Kontaktfreier Sport ist mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Freien möglich.

Was sich am Mittwoch ändert

Anders sieht es für den Besuch im Biergarten oder im Kino aus: Hier greift Paragraf 27 der Verordnung für "weitere Öffnungen". Auf Nachfrage der Stadt teilte das Gesundheitsministerium mit, dass hier zwei Tage zur Umsetzung eingeplant sind. Außerdem ist eine Allgemeinverfügung der Stadt notwendig, die diese am Montag vorlegen wird. Das heißt, Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos dürfen erst frühestens am Mittwoch öffnen. Dabei müssen Personen aus mehr als einem Haushalt an einem Tisch einen negativen Coronatest vorlegen.

dürfen erst frühestens am Mittwoch öffnen. Dabei müssen Personen aus mehr als einem Haushalt an einem Tisch einen negativen Coronatest vorlegen. Auch kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport unter freiem Himmel sind erst ab Mittwoch möglich.

"Es ist erfreulich, dass wir jetzt endlich wieder erste Erleichterungen sehen und damit einen kleinen Schritt zurück zur Normalität", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das liege aus seiner Sicht an der großen Disziplin der meisten Münchnerinnen und Münchner, die sich sehr konsequent an die Regeln gehalten hätten.