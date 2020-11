In der Vollversammlung des Stadtrats im Showpalast in Fröttmaning dominiert vor allem eins: Die zweite Corona-Welle.

Von Heiner Effern

Die zweite Corona-Welle in München scheint gebrochen zu sein. Diese Botschaft überbrachte Wolfgang Schäuble, der Leiter des Krisenstabs, dem Stadtrat in seinem monatlichen Pandemiebericht. Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten der letzten sieben Tage auf 100 000 Einwohner gerechnet, sei aktuell auf 165,7 gesunken. Tendenz weiter fallend. Der Höchstwert in München kam schon der 250er-Grenze nahe. "Wir liegen nun unter dem bayernweiten Schnitt. Das sah schon mal anders aus", sagte Schäuble. Ziel sei es, wieder auf Werte wie vor dem Lockdown zu kommen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bereitete die Öffentlichkeit dennoch darauf vor, dass die aktuell strengen Corona-Maßnahmen trotzdem noch länger dauern dürften. Aus Gesprächen mit Bürgermeistern und Ministerpräsidenten habe er den Eindruck gewonnen, "dass niemand davon ausgeht, dass diese Maßnahmen Ende November enden werden". Denn die Zahlen in anderen Regionen zeigen oftmals nicht nach unten, wenn sie nicht noch steigen. Deshalb fände es Reiter schon eine gute Nachricht, wenn sich die Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Treffen kommende Woche darauf verständigen könnten, dass "es keine weitere Verschärfungen braucht". Auch der Leiter des Krisenstabs betonte, dass zwar die zweite Welle, nicht aber die Pandemie gebrochen sei. "Das wird nicht die letzte Welle gewesen sein", sagte Schäuble.

Positiv wertete er zudem, dass die Zahl der Personen, die jeweils ein Infizierter im Schnitt anstecke, wieder sinkt. Am Donnerstag stand der Wert bei 0,78, das heißt, 100 Betroffene stecken weitere 78 an. Insgesamt habe die Stadt die zweite Welle mit viel mehr Infizierten als bei der ersten gut gemeistert. "Wir haben da viel gelernt." Reiter forderte, dass nicht nur städtische Kliniken, sondern auch staatliche und private Kliniken mehr zur Bekämpfung der Pandemie beitragen müssten. Letztere würden lieber an "Kniegelenken" verdienen als Intensivbetten vorhalten.

Von 1. Dezember an wird die Stadt alle Mitarbeiter der Kontaktverfolgung an einem Standort in der Messe Riem zusammenfassen. Bisher sind sie auf acht Standorte verteilt und müssen mit technischen Schwierigkeiten kämpfen. Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek weist darauf hin, dass schon jetzt an jeden positiv Gemeldeten noch am selben Tag ein Brief mit dem Isolationsbescheid herausgehe. CSU-Fraktionschef Hans Theiss hatte darauf gedrängt, exakte Angaben für den Zeitraum zu erhalten, der von der Kenntnis des positiven Tests bis zur Information der Betroffenen vergehe. "Das muss noch am selben Tag geschehen", forderte er.

In der Stadtratsdebatte zur Pandemie zeigte die überwiegende Mehrheit Verständnis für die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Nur die AfD war der Ansicht, dass man "aus einer Mücke einen Elefanten" mache. Für den Rest sprach SPD-Fraktionschefin Anne Hübner. "Auch wenn man mal mit einer Maßnahme nicht einverstanden ist, zehn weitere aber gut findet, dann gehen wir insgesamt den richtigen Weg", sagte sie.

Ein Überdenken des Umgangs mit der Pandemie hatte der parteilose Stadtrat Thomas Lechner gefordert. Es gehe darum, langfristige Strategien fürs nächste Jahr zu erarbeiten. Er regte an, schon jetzt das Oktoberfest abzusagen und über Ersatz nachzudenken sowie über Feiermöglichkeiten für Jugendliche. Damit blieb er im Stadtrat aber alleine. Man wolle den Menschen Hoffnung geben und nicht nehmen, sagte OB Reiter, besonders da man nicht wisse, wie sich die Pandemie bis in den nächsten Herbst entwickle. Aufgenommen und erweitert wurde vom Stadtrat der Antrag Lechners und seiner Fraktion die Linke/Die Partei, sich für eine möglichst schnelle Öffnung der Museen einzusetzen. Das soll nun für alle Kultureinrichtungen gelten, sobald es die Infektionszahlen zulassen. Auch für den Tierpark soll dies gelten.