Von Kerstin Lottritz und Katharina Blum

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in München steigen weiter an. Für die Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern heißt das nur kurz nach den Sommerferien: Einzelne Gruppen müssen in Quarantäne oder die Einrichtungen werden gleich komplett geschlossen. In München sind aktuell mehr als 20 Kitas von Coronafällen betroffen.

Seit dem 1. September gibt es in den Kindergärten und Krippen wieder einen weitgehend regulären Betrieb unter Berücksichtigung von Hygieneregeln. Der Corona-Alltag soll für die Kinder so normal wie möglich sein. Kinder mit Schnupfen und laufender Nase etwa sind nicht mehr automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen. Allerdings hat die Staatsregierung für den Fall steigender Infektionszahlen Einschränkungen vorgesehen. Mit einem Ampelsystem werden die neuen Regeln je nach Infektionsgeschehen in drei Stufen - grün, gelb, rot - verschärft. Einrichtungen für einige Zeit ganz zu schließen, soll in jedem Fall die letzte Option sein.

Doch kurz nach Ferienende müssen auch in München einige Eltern ihre Kinder wieder daheim betreuen. Ein Überblick (Stand: 11. September):