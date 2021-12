Interview von Bernd Kastner

Dass Kinder sehr stark unter der Pandemie leiden, ist unbestritten. Und was ist mit den Eltern dieser Kinder? Bernhard Kühnl, der die Städtische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche leitet, erklärt die besonderen Belastungen für Mütter und Väter, und wie sie sich selbst und den Kindern etwas Gutes tun können.

SZ: Wie wirkt sich Corona auf Eltern aus?

Bernhard Kühnl: Ihre Belastung ist im Lauf der Pandemie deutlich stärker geworden. Eltern haben ein Gespür, wenn es ihren Kindern nicht so gut geht, also versuchen sie viel zu tun, damit es den Kindern besser geht. Sie müssen auch versuchen, das Chaos in den Griff zu bekommen, wenn ihre Kinder plötzlich in Quarantäne sind oder sie selbst sich isolieren müssen. Sie versuchen, das Familienleben in der Pandemie aufrechtzuerhalten. Das sind, verglichen mit alleinstehenden Erwachsenen, zusätzliche Belastungen für Eltern.

Viele Kinder und Jugendliche haben aufgrund der Pandemie psychische Krankheiten entwickelt. Gilt das auch für Eltern?

Auch Eltern geben mittlerweile zu 80 bis 90 Prozent an, dass sie unter der Pandemie leiden. Oder dass sie an ihren Kräften zehrt, gerade weil alles schon so lange dauert.

Das "Darunter-Leiden" ist ein weit gefasster Begriff. Was bedeutet das konkret?

Man weiß, dass die Rate von psychischen Erkrankungen bei Erwachsenen gestiegen ist, und damit auch bei Eltern. Belastungen, und davon haben wir viele in der Pandemie, sind generell ein Risikofaktor für die Entwicklung von psychischen Störungen. Wenn bis zu 90 Prozent der Eltern belastet sind, dann ist die Frage, wie Eltern es schaffen, dass sich aus den Belastungen keine Schwierigkeiten und aus den Schwierigkeiten keine psychischen Störungen entwickeln.

Wie äußern sich die Belastungen bei den Eltern?

Zum Beispiel, dass sie selbst sehr unzufrieden sind, weil das Leben völlig anders läuft als geplant. Diese Unzufriedenheit führt zu Stress, und der kann einen Teufelskreis auslösen. Wenn beide, Eltern und Kinder, unzufrieden sind, ist Streit programmiert. Das passiert in vielen Familien, weil die Ressourcen, die Kräfte erschöpft sind.

Und ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht.

Die Zukunftsvisionen, die wir vor einem Jahr noch hatten, dass alles wieder gut wird, die haben einen starken Dämpfer bekommen. Alle haben Angst, ich auch, dass bald eine fünfte Welle kommt. Wir müssen uns auf diese neue Situation einstellen, dass unser Leben vielleicht für lange Zeit ganz anders aussieht, als wir es wollen. Dieses Nichtwissen, die fehlende Orientierung, ist auch ein Risiko für die Psyche und damit die Familien. Wir wissen, dass eines der Grundbedürfnisse von Menschen Kontrolle und Orientierung ist. Das geht uns derzeit ab, weil jeden Tag, jede Woche was Neues kommt.

Was könnte Eltern helfen?

Den einen, großen Ratschlag gibt es nicht. Was ich aber häufig empfehle: Machen Sie eine Liste, was Ihnen früher Spaß gemacht hat, was Ihnen heute noch immer Spaß machen könnte, und was Sie davon unter den Pandemiebedingungen machen können. Etwas, woraus Sie Energie gewinnen können. Dann überlegen Sie in einer ruhigen Phase, wie Sie davon mehr umsetzen können als bisher. Das kann ein großes Ereignis sein. Viel sinnvoller finde ich aber, wöchentlich wiederkehrende, kleinere Dinge zu tun, die Kraft geben. Versuchen Sie etwas Schönes zu tun, um regelmäßig Energie zu tanken.

An was denken Sie?

Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das kann ein Spaziergang sein oder ein besonderes Musikstück, das Sie sich gönnen. Das kann ein Kinoabend sein, den sie daheim mit ihren Kindern zusammen inszenieren.

Familien sollten sich Zeit für kleine, schöne Dinge nehmen, um Kraft zu tanken.

Das klingt alles so einfach und selbstverständlich. Trotzdem ist es für viele vermutlich eine große Hürde, das zu tun.

Die Frage ist: Wie schaffen wir uns Ruhe-Inseln? Wenn es um einen herum zu chaotisch ist, vergisst man diese Inseln, so geht es mir ja auch. Oder man meint, man dürfe sich die Zeit nicht nehmen. Chaos erzeugt häufig einen Strudel, und man denkt nur noch über das Nicht-Bewältigbare nach. Das führt dazu, dass man immer weniger daran denkt, was einem guttun würde. Ich versuche den Leuten zu vermitteln: Es ist so wichtig, dass ihr euch Inseln schafft und sie auch nutzt.

Was raten Sie, wenn es trotzdem zu akutem Stress kommt?

Dann rate ich, die Situation zu verlassen. Aus dem Zimmer zu gehen, ruhig bis zehn zu zählen, um wieder runterzukommen. Das sind oft Situationen, in denen das Kind und ein Elternteil schreien, die Gefahr einer Explosion ist da. Da wäre es gut, wenn man es schafft, kurzfristig rauszugehen und etwas ruhiger zu werden. Explodieren ist nicht hilfreich in Familien.

Welche Hilfe von außen ist wichtig?

Was ich sehr positiv finde, ist, dass Kindergärten und Schulen weiterhin offen sind, im Gegensatz zur ersten Phase der Pandemie. Eltern merken, dass der Staat sich bemüht, den Kindern den Alltag zu ermöglichen. Es ist sinnvoll, dass auch weitere Einrichtungen offenbleiben, gerade solche für Eltern. Dass sie sich Tipps in einer Beratungsstelle holen oder in ein Familienzentrum gehen können. Es muss Institutionen geben, auf die man sich verlassen kann. Das ist es, was die Stadt und der Staat für die Eltern und die Kinder tun können.